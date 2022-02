Zuckerberg, en guerra con Europa: "Amenaza porque no puede comercializar con nuestros datos"

El imperio de Mark Zuckerberg podría llegar a su fin en la Unión Europea tras su amenaza de cerrar sus servicios, entre ellos Facebook en Instagram, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que le impide transferir datos de todos los ciudadanos europeos a su sede central en Estados Unidos.

Desde Mega, la empresa matriz de Facebook e Instagram, aseguran que de no poder enviar estos datos o si restringen la posibilidad de compartirlos, "la capacidad para proveer nuestros servicios podría verse afectada", especialmente referido a la personalización de los anuncios online, su principal fuente de ingresos.

¿Puede Mega restringir el acceso a sus servicios en la Unión Europea?

El director técnico de Desarrollo Digital en Ábside Media, Juan Cascón, no solo ha apuntado que es posible, sino que hay ya países donde no está disponible, como China. Cascón ha asegurado que las empresas tecnológicas "tienen la capacidad de saber con qué IP nos conectamos y su localización, y pueden permitir el acceso o no". De esta sencilla forma, Mega puede restringir el acceso a los ciudadanos de la UE a sus servicios y ha puesto el ejemplo de las plataformas audiovisuales, como Netflix. "En América ves unas películas y en Europa o España ves otras", ha subrayado.

"Tanto las compañías como los gobiernos, tal y como está montado el protocolo de Internet con el protocolo DNS, permite bloquear un dominio para un país", ha explicado Juan Cascón.

¿Qué interés tiene entonces Mega en perder a gran parte de su mercado por esta sentencia? Los datos personales. "Son servicios gratuitos pero no lo son", ha explicado Cascón. En este sentido, no solo "comercian con nuestros datos", sino que "cuanta más información tenga de nosotros, pueden vender la publicidad más cara y más segmentada".

La normativa europea, más estricta que la americana

Desde la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en el año 2018 en la Unión Europea, no se permite la transferencia de datos personales de los usuarios de la UE fuera de la UE. Sí pueden hacerlo dentro, pero desde luego no a Estados Unidos porque consideran que "si tratas los datos fuera de Europa, puedes no hacerlo conforme a la ley".

"De ahí que la compañía de Zuckerberg intente obligar a que cambie el marco normativo, llegando de que si no puede hacer la transferencia de datos entre Estados Unidos y Europa, sus servicios se repercuten, pueden funcionar peor y amenaza con el cierre porque no puede comercializar, entre comillas, con nuestros datos", ha explicado el director técnico de Desarrollo Digital de Ábside Media.

El objetivo de Meta no es otro que tener toda la información de sus usuarios centralizada. "Quieren tenerla globalizada porque para ellos, la información es poder", ha añadido Cascón. Con nuestro comportamiento dentro de la red social y la información que aportamos cada vez que accedemos, Facebook es capaz "de hacer un perfil de todos nuestros gustos y le sirve para vender datos". Por este motivo, en Estados Unidos se prohíbe "la publicidad política", ya que son capaces de que conocer la ideología de un usuario "y engañar al voto".

"Ellos quieren tenerlo centralizado, que es lo que quiere evitar la Unión Europea", ha agregado.

Si Meta restringe sus servicios, ¿qué alternativas nos quedan?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sencillamente recurrir a redes sociales alternativas. "En lugar de Instagram, podríamos usar TikTok o en lugar de Facebook, recurrir a Twitter", ha apuntado. "Facebook perdería un mercado muy grande pero no es el primer mercado que ha perdido", ha recordado Cascón. En este sentido, al mirar directamente a las restricciones en China, ha apuntado que en lugar de Facebook, utilizan WeChat. "Si una red social no se puede ver, seguramente habrá otras redes sociales que cojan ese contenido", ha concluido.