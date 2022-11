TikTok Now, la competencia de BeReal: así funciona la aplicación y cómo puedes ganar dinero con tu contenido

BeReal es una curiosa aplicación para compartir fotos que explotó como tendencia este año. Sin filtros ni ediciones, la plataforma propone compartir una instantánea tal y como te encuentres en el momento. Es por esa razón que la gente la llama "Instagram sin glamour". De hecho, una gran parte de usuarios lleva sus imágenes a esta red social. Ahora, TikTok se lanza a la caza de este mercado con Now, la aplicación del gigante chino que tiene bastantes similitudes.

El mundo busca naturalidad y la gran novedad de este final de 2022 te lo da. Frente al resto de redes sociales que con filtros y demás opciones priorizan la estética, BeReal propone algo inesperado. Además, es temporal, ya que las fotos no permanecen publicadas más de 24 horas, al igual que las 'stories' de Instagram. Lo que también es un intercambio entre los usuarios, puesto que hasta que no la hayas compartido, no podrás ver la foto diaria de nadie.

Todos los días, BeReal te pide que, durante un lapso de dos minutos, saques una foto. La aplicación tomará la instantánea simultáneamente desde la cámara frontal y la trasera, por lo que en la imagen aparecerás tú y lo que estés haciendo en ese momento. Las indicaciones son aleatorias: puede que un día recibas la notificación a las 10 de la mañana y al día siguiente a las 3 de la tarde. Además, si no estás conforme, la aplicación te permite hacer otra foto, aunque informa del número de intentos.

TikTok Now y ganar dinero



TikTok Now funciona de manera similar a la app gala de nacimiento. Entre las peculiaridades de la herramienta, destacan los tres minutos que disponen los usuarios y que los vídeos no se pueden editar. Estará vinculado a tu cuenta de la principal aplicación china y puedes navegar entre las dos usando la misma información personal proporcionada al crear una cuenta. Se puede usar por separado o junto con la matriz.

Ahora, una vez sabes usar la aplicación, también existe la posibilidad de ganar dinero con ella. TikTok te pagará por hacer que alguien se registre con alguna invitación o tu código de referido. Puedes llegar a ganar hasta 7 euros por amistad registrada, 2 euros solo porque se registre, y otros 5 adicionales si esta persona utiliza TikTok Now diariamente durante una semana.

Una vez dentro de la pantalla principal de TikTok Now, encontrarás el icono "Invitar" en la parte de arriba a la izquierda. Es importante que pulses en este botón y no en el de añadir a amigos, porque es el que te va a llevar a la promoción. Dentro, debes pulsar en el botón "Invitar ahora". Después te llevará a la pantalla del sistema operativo de tu móvil en la que tienes que elegir la aplicación y el contacto con el que compartir tu enlace.

Muchos usuarios se están mostrando muy críticos con esto. Consideran que la compañía china ByteDance está consiguiendo hacerse con todo tipo de información personal, incluyendo datos bancarios o la agenda de contactos de los dispositivos, con esta promoción.