El tercer check azul de WhatsApp: qué significa y en qué casos aparecerá

La aplicación de mensajería instantánea más utilizada entre todos los españoles no cesa de trabajar para conseguir que la experiencia de los usuarios sea cada vez mejor. Whatsapp permite desde enviar y recibir mensajes, a compartir imágenes, vídeos, audios, grabaciones de audio, documentos, ubicaciones, contactos, GIF, stickers hasta realizar llamadas y videollamadas con varios participantes a la vez. A pesar de que esta como otras plataformas de mensajería instantánea pueden tener algunos vacíos de seguridad, sus desarrolladores siempre están buscando maneras para mejorar el rendimiento de esta cotizada aplicación.

Los mensajes, fotos y vídeos configurados para verse solo una vez y el Whatsapp Web Multidispositivo son las dos últimas novedades que ha desarrollado la red social de Mark Zuckerberg. Anteriormente, la aplicación de mensajería instantánea habilitó herramientas como el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp, que se usa cuando envías un mensaje a una persona a través de WhatsApp Messenger. Ahora, y con el objetivo de aumentar la seguridad de los usuarios, los desarrolladores de la aplicación barajan incorporar un tercer check, o visto de color azul, a los dos ya existentes.





Una nueva herramienta para evitar ser víctimas de fraudes o extorsiones

Hasta el momento, un sólo check significa que el mensaje ha sido enviado, pero no recibido por el receptor que puede tener su dispositivo móvil apagado o fuera de cobertura. Dos de estos check en tono grisáceo indican que los mensajes sí le ha llegado el destinatario, pero aún no han sido leídos, mientras que estos dos checks de color azul significan que el mensaje ha sido recibido y leído. Cabe recordar que esta última opción se puede desactivar con el fin de que los usuarios puedan mantener viva su privacidad y los emisores no sepan si los destinatarios han leído sus mensajes o no.

La nueva herramienta que se propone de tres check, o visto de color azul, tendría como finalidad notificar si toman una captura de pantalla con algunos de nuestros mensajes. La tercera tilde, tal y como adelantan desde Infobae, también estará disponible para grupos de noticias. Si algún usuario toma una captura de pantalla de un chat grupal, todos los miembros serán notificados de lo sucedido. El propósito de la herramienta es tener más control sobre la privacidad y como resultado, se advierte a los usuarios que sus mensajes pueden ser compartidos con terceros.

De acuerdo a esta información, la tercera palomita azul aparecería cuando se produzca una captura de pantalla en una conversación notificando además al emisor con este mensaje: “El usuario (xxx) ha realizado una captura de pantalla. Por su seguridad no proporcione ningún tipo de información personal, usted podría ser víctima de un fraude o extorsión”.

Por lo pronto solo queda esperar que WhatsApp y Mark Zuckerberg hagan oficial la implantación del tercer check azul en las conversaciones.