Software: Google trabaja en la monitorización de la tos y los ronquidos de los usuarios desde un dispositivo Android

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Google trabaja en dos nuevas funciones que detectan la tos y los ronquidos dentro de su aplicación Google Health Studies para ofrecer a los usuarios datos sobre la calidad de su sueño desde del dispositivo móvil.

La plataforma de actividad físicaGoogle Fit amplió en marzo de 2021 sus funciones con la inclusión del registro del ritmo cardiaco y de la frecuencia respiratoria de los usuarios a través de la cámara de sus dispositivos móviles.

La tecnológica mantiene su apuesta por incluir nuevas funcionalidades del ámbito de la salud dentro de los dispositivos y, en esta ocasión, se centrará en la calidad del sueño de sus usuarios, tal y como adelanta el portal especializado 9to5Google.

La actualización 2.0 de la aplicación Google Health Studies llegó la pasada semana de la mano de un nuevo estudio sobre el impacto de los móviles en la salud mental. Dentro de esta revisión, el medio apunta que varios fragmentos de código adelantan un estudio de recolección de audio durante el sueño, que está solo disponible para los empleados de Google.

Para acceder a esas líneas de código, el medio explica que ha decompilado los archivos de la versión 2.0 de la 'app' que Google subió a su Play Store. Estos archivos se llaman 'Paquete de Aplicación de Android' (APK, por sus siglas en inglés) y adelantan posibles nuevas funciones que pueden llegar o no al ecosistema.

La recolección de los datos de audio se dirige al desarrollo de algoritmos que puedan ofrecer a los usuarios datos significativos sobre la calidad de su sueño. Estos algoritmos se aplicarán para monitorizar el sueño de los usuarios en busca de tos y de ronquidos nocturnos, pero preservando la privacidad del dueño del dispositivo.

El editor de Esper.io y exredactor jefe de XDA Developers, Mishaal Rahman, ha apuntado en su perfil de Twitter que estas nuevas funciones pueden aprovechar la interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) 'Ambient Context' de Android 13.

Rahman apostilla que la 'app' de Bienestar Digital de Google ofrece además acceso a eventos ambientales, por lo que es probable que ofrezca datos sobre la tos y los ronquidos a los usuarios.

This could use the Ambient Context API introduced in Android 13, as explained here: https://t.co/c12wmUP9Ky



The Digital Wellbeing app is granted access to ambient context events, so it'll likely present snoring/coughing data to users. https://t.co/8jzUr5EDABpic.twitter.com/OhOcFS3jAg

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado