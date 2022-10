Software: Así funcionan las aplicaciones archivadas, la nueva función de Google Play para liberar espacio en el móvil

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Google ultima la llegada de las aplicaciones archivadas, una función que permitirá librar espacio de la memoria del dispositivo móvil sin tener que desinstalar completamente estos programas, y que podrá gestionarse directamente desde Google Play

La gestión de la archivación de aplicaciones se hará directamente en Google Play, desde el apartado de 'Administrar dispositivos y apps', donde el usuario encontrará el listado completo de aplicaciones que tiene instaladas en su 'smartphone'.

El proceso, compartido por @AssembleDebug en Twitter, parece estar solo disponible por el momento para la 'app' de Google News la cual, al seleccionarla con el recuadro que tiene a la derecha, muestra una ventana inferior con información sobre lo que ocupa y dos opciones: 'Desinstalar' y 'Archivar'.

Here is how it works. pic.twitter.com/nPhRGt6xKL

Según explica Google Play, si se elige la opción 'Archivar', entonces la aplicación se desinstalará pero no de forma completa, sino que se mantendrán los datos y archivos asociados a ella, para que cuando el usuario decida usarla de nuevo, la descargue de nuevo para poder usarla en el punto en que la dejó.

Google anunció este sistema para archivar aplicaciones en marzo, con el objetivo de librar espacio de la memoria del dispositivo móvil sin tener que eliminarlas, obtener con ello hasta el 60 por ciento del espacio que ocupan.

