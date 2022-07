Software: Android 13 impedirá al usuario habilitar las notificaciones de 'apps' de origen desconocido

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Android 13 impedirá al usuario activar los permisos para recibir notificaciones de aplicaciones que ha descargado en tiendas de aplicaciones no oficiales y ajenas a Google Play o Galaxy Store, entre otras.

Una de las novedades de la nueva versión del sistema operativo de Google, cuya llegada está prevista para el tercer trimestre del año, obliga a las 'apps' a pedir permiso al usuario para poder enviar sus notificaciones. Incluso a aquellas procedentes de tiendas legítimas.

Con esta medida, la compañía busca frenar los ataques de 'malware' para que los ciberatacantes no puedan acceder al contenido sensible de los 'smartphones' y proteger a los usuarios de los privilegios abusivos de las aplicaciones.

Con el objetivo de ampliar esta seguridad, Google ha implementado una modificación que con las que impedirá a los usuarios de dispositivos con Android 13 la activación manual del permiso de notificaciones de aplicaciones descargadas fuera de las tiendas de aplicaciones oficiales.

El editor de Esper.io,Mishaal Rahman, ha advertido esta medida y ha compartido una captura de pantalla en su cuenta de Twitter. En ella se puede ver la respuesta que ofrecerá el sistema operativo ante el intento del usuario de habilitar estas notificaciones.

Dentro del apartado de 'Ajustes' y en el menú de 'Notificaciones', aparecerá una ventana emergente en la que se indica que la activación de notificaciones ha quedado restringida. "Por su seguridad, este ajuste actualmente no está disponible", informa este mensaje.

"Esta restricción tiene por objetivo impedir que los usuarios habiliten permisos peligrosos para las aplicaciones que descarguen fuera de las tiendas de aplicaciones, esto es, a través de navegadores o aplicaciones de mensajería", ha puntualizado Rahman.

Rahman ha indicado que desconoce la beta en la que ha visto esta nueva función y ha reconocido que se trata de una interfaz de programación de aplicaciones (API) "muy sensible y poderosa".

