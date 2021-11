El smartphone, dispositivo estrella en las compras pre y pos navideñas

Casi 4 de cada 10 personas compran de forma regular con su smartphone, la mayoría lo hace a diario. Hoy en pleno Ciber Monday ese consumo se multiplica con nuevas campañas de descuentos que siguen o se solapan con los del Black Friday. Con el móvil hacemos el doble de compras que, con el ordenador, hace 5 años era al revés.

10 de cada 100 compras las hacemos ahora online frente a 1 de cada 100 hace una década. Actualmente el móvil lo usamos para 6 de cada 10 pedidos en internet tanto en el día a a día como cuando llegan los periodos de ofertas masivas y aún es mayor su uso para consultar precios y características.

“El Ciber Monday es quizás menos conocido, pero está muy extendido entre los consumidores y compradores de tecnología y gadgets tecnológicos y pronto se irá extendiendo a todo. De hecho, ya hay gente que ya no tiene el Black Friday, sino la Black Week es decir una semana entera de descuentos o incluso el Black Month” asegura Ricardo Tayar al fente de Flat101, empresa especializada en comercio electrónico y tráfico online.

Según el último estudio que han hecho con casi mil negocios digitales con más de 50.000 transacciones de media al día, el valor medio por pedido tanto por teléfono como por ordenador se eleva en estos momentos de grandes descuentos a una media de 200 euros por pedido y ha ido subiendo cada año, prueba de la confianza creciente de los consumidores.

“La tecnología es uno de los productos que más éxito tiene estos días porque tiene un precio medio elevado y estamos a la espera de si podemos aprovechar alguna oportunidad para comprarnos algo que deseamos. Días como el Ciber Monday favorecen las grandes compras”, explica Tayar.

¿Qué compramos sobre todo con el teléfono móvil?

Durante todo el año y no solo en épocas de rebajas, “la rama con mayor volumen de negocio son las prendas de vestir, luego van los hipermercados, los supermercados, los servicios de streaming, los grandes almacenes, los restaurantes y los electrodomésticos, pero ahora mismo la moda y complementos está en lo alto de la pirámide de compras con teléfono móvil”, señala Tayar.

Más de 8 de cada 10 personas que consultan una aplicación de delivery acaba materializando la compra. Son 7 de cada 10 en el caso de productos del ámbito de la salud y la belleza, la ferretería y la jardinería, el hogar y la decoración o la parafarmacia. Y en todos los casos salvo con los temas educativos compramos más con el móvil que con el ordenador según el estudio de Flat101.

Usamos el móvil para casi 7 de cada 10 compras, en 2015 solo lo hacíamos en 3 de cada 10 casos. Hace 6 años la mitad de las compras las hacíamos con ordenador con el que ahora llevamos a cabo el 28 por ciento de las compras y la tendencia es a “un uso creciente del móvil y cada vez menor de ordenadores tanto fijos como móviles y de tablets”.

¿Más aplicaciones o por páginas web?

“Si conocen la tienda prefieren comprar con la aplicación ya que es mucho más práctico y rápido, pero si no la conocen o no compran con frecuencia en general al usuario no quiere ocupar memoria de su teléfono y suele optar por comprar en la página web de ese comercio” subraya Laura Monteagudo que es directora del Grado de Comunicación Digital de la Universidad CEU San Pablo.

“El 62 por ciento de las compras que se hacen en Internet se hacen en aplicaciones multimarca como pueden ser Amazon, Alibaba o Glovo. En páginas web compran el 48 por ciento y en aplicaciones específicas de una marca como Telepizza, Adidas o Zara el 46 por ciento” añade Tayar que explica que si la suma no es 100 es porque hay consumidores que compran tanto en aplicaciones como en webs.

¿Compras necesarias o por impulso?

Las compras en épocas de descuento generan una recompensa emocional porque “cuando haces una buena compra te sientes más inteligente” señala Monteagudo.

También es un momento que aprovechamos para “darnos un capricho, con productos que no necesitamos estrictamente pero que, si llevamos un tiempo deseando tener”, subraya.

Además, las épocas de rebajas suelen llegar en momentos de cambios, por ejemplo, de cambio de temporada, y “esto es algo con lo que conectan también los usuarios y la promoción y el descuento les permiten participar en esa renovación y comprarse cosas más fácilmente que en otros momentos del año”.

Para Tayar los mecanismos que se utilizan el Ciber Monday o Black Friday no son nuevas en el marketing y funcionan: por una parte, la escasez, el transmitir que quedan pocas unidades de un determinado producto y por otro el anclaje que implica mostrar el primer precio y el gran descuento que ahora tiene ese producto.

Experiencia y seguridad

La tendencia según subrayan los expertos consultados por COPE es a una fusión de la experiencia física y digital. Hay muchos clientes que miran primero las opciones online y luego acuden a las tiendas a probarse antes de comprarlos y al revés, personas que primero lo ven en las tiendas y luego compran online para no tener que volver a desplazarse.

La seguridad también preocupa a los usuarios. Y aquí las recomendaciones van siempre en la misma dirección y es mirar cuando navegas en web que hay algún sistema de candado, también revisar las políticas de privacidad para comprobar que hay un nombre de empresa o de particular responsable de esa venta y finalmente y, en caso de duda, buscar en Google opiniones de esa empresa, producto o servicio.