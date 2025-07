Un país europeo prohíbe los móviles en el 99% de sus escuelas y, un curso después, el clima social entre los alumnos cambia radicalmente

Cada vez más centros educativos en España están tomando la decisión de limitar o prohibir el uso del teléfono móvil en las aulas. Lejos de ser una medida autoritaria, esta decisión está respaldada por numerosos estudios que demuestran cómo el uso del móvil durante las clases afecta negativamente al rendimiento académico, la concentración y la salud mental de los estudiantes.

Precisamente por eso, Países Bajos decidió prohibir el uso de los 'smartphones' en sus escuelas en enero de 2024. Ahora, después de haber transcurrido un año y medio desde la adopción de esta medida, los resultados aseguran que la ausencia de este tipo de dispositivos electrónicos tiene efectos claros en el clima social y la concentración del alumnado.

RESULTADOS TOTALMENTE POSITIVOS

Los centros educativos de Países Bajos prohibieron el uso de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las aulas en enero de 2024, aunque no están prohibidos por completo, ya que los alumnos pueden utilizar estos equipos para aprovechar los beneficios de la tecnología siempre y cuando lo hagan con una finalidad puramente educativa durante la clase, o en casos de requerir apoyo por ser alumnos con necesidades especiales o médicas.

La prohibición la firmó el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia con el acuerdo de todos los actores educativos: desde los representantes de los docentes, hasta los padres y estudiantes. Además, todos ellos encargaron realizar un seguimiento exhaustivo al Instituto Kohnstamm y Oberon de su funcionamiento para saber con exactitud cómo influye el uso de los smartphones.

Con los primeros resultados ya disponibles, cabe destacar que esta medida ha conseguido mejorar la concentración (75%), el clima social (59%) y, aunque en menor medida, el rendimiento del aprendizaje (28%) en las escuelas secundarias. No obstante, los docentes también acusan una mayor carga de trabajo vinculada al cumplimiento de esa prohibición y el aumento del acoso físico y del comportamiento disruptivo.

Alamy Stock Photo Una profesora da clase de naturales en una escuela de educación primaria

ALGUNOS ADOLESCENTES SIGUEN LLEVANDO EL MÓVIL A CLASE

Si bien es cierto que el 99% de estas escuelas ha establecido una política que obliga a dejar el móvil en una caja fuerte o a entregarlo al comienzo de las clases si no se ha dejado en casa, y en general, los adolescentes llevan sus teléfonos móviles a la escuela con menos frecuencia que antes de la prohibición, también sigue habiendo alumnos de primaria que llevan su teléfono móvil a clase.

Los que no lo llevan han optado por llevar relojes inteligentes, que aunque son más difíciles de identificar, no generan ningún gran problema para el desarrollo de las clases con normalidad. Por su parte, el 89% de las escuelas de primaria no permite los teléfonos móviles en el recinto escolar o exige que se entreguen al inicio de la clase. Y, en este nivel educativo, las mejoras se han detectado principalmente en el bienestar y el clima escolar (23%).

Alamy Stock Photo Tres niños utilizan sus móviles en un centro educativo

Por último, los datos del informe publicado esta semana también recoge que los estudiantes de educación especial llevan menos los teléfonos móviles a clase, aunque ya lo hacían antes de la prohibición. Aquí se destacan las excepciones por motivos de salud o de necesidad de apoyo, los lectores de pantalla o los audífonos conectados a un smartphone.