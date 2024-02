‘Nuclear Now’, mejor documental del #LabMeCrazy! Science Film Festival

Nuclear Now, una producción americana de 105 minutos que refleja el papel que puede jugar la energía nuclear para frenar el Cambio Climático, ha ganado el premio al mejor documental de #LabMeCrazy! Science Film Festival.

La entrega de premios de este certamen internacional de cine sobre ciencia, que organiza cada año el Museo de Ciencias Universidad de Navarra, ha reunido a 600 personas.

El mejor programa de televisión ha recaído en la producción americana Wild Hope: The Beautiful Undammed, de HHMI Tangled Bank Studios; la mejor producción realizada por estudiantes ha sido la británica U' Scogghiu Chiama (The Rock Calls); el mejor trabajo producido por universidades y centros de investigación ha sido para The Symphony of the Brain, del centro británico Oxford Sparks; mientras que el mejor vídeo en web o redes sociales para la producción americana Antarctica: At the Intersection of Technology and Climate Action.

Este año el nivel de las películas a concurso ha sido impresionante. Producir un buen documental sobre ciencia no es tarea fácil pero estas producciones consiguen hacerlo de forma magistral. Logran contar historias que enganchan y a la vez mantienen el rigor científico, ha apuntado Bienvenido León, director del festival. El investigador Juan Luis Arsuaga, reconocido

El investigador y paleontólogo Juan Luis Arsuaga ha sido galardonado con el premio Pasión por la Ciencia por su trayectoria en la promoción de la comunicación y de la cultura científica en la gala del festival #LabMeCrazy!

Además, se ha concedido un reconocimiento especial al Colegio Luis Amigó de Pamplona, por la labor de profesores y estudiantes en la promoción, educación y divulgación de la ciencia. También se ha entregado a Inan Baquero el premio al mejor trabajo del concurso de fotografía 'La naturaleza en mi entorno'.

La entrega de premios ha sido un show de vídeos, ciencia y humor, presentado por Helena González Burón, humorista y científica, que también ha contado con un espectáculo circense a cargo de Alodeyá Circo.

En ella han participado Inma Aguilar, directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Patricia Fanlo, consejera de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra; Bienvenido León, director del festival, e Ignacio López-Goñi, director del Museo de Ciencias.

Desde este miércoles 21 y hasta el sábado 24, a las 19:00 horas, se proyectarán en los cines Golem Baiona de Pamplona algunos documentales finalistas de esta edición. También se podrán ver algunas producciones online y votar por el premio del público a través de la página web del festival: labmecrazy.org. EFE

ja/mg/jdm