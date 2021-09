El mensaje de 'WhatsApp' que no debes abrir: tu móvil, en peligro

Desde que WhatsApp apareció en nuestras vidas ha cambiado radicalmente la forma en la que nos comunicamos. No obstante, la Oficina de Seguridad del Internauta ha avisado recientemente de que se han detectado en los últimos días la llegada de distintos correos electrónicos en los que se intenta suplantar la identidad de Whatsapp.

Si recibes un mensaje de este tipo, no lo abras. En el mensaje que recibas en tu teléfono móvil se incluye un enlace, por el que se descarga un troyano en tu dispositivo móvil. El correo simula una copia de seguridad de tus distintas conversaciones de WhatsApp, así como un historial de tus llamadas dentro de la aplicación. A continuación, solicita pulsar sobre el enlace para descargarlos.

La organización ha asegurado que se evite clicarlo, ya que de hacerlo tu dispositivo podría quedar infectado por el troyano del mensaje. En el caso de que hayas recibido el correo electrónico pero no hayas descargado el archivo, tu teléfono móvil probablemente no habrá quedado afectado.





"Lo único que debes hacer es eliminar el archivo que encontrarás en la carpeta de descargas. También deberás enviar a la papelera el correo que has recibido", señala.

En el caso de hacerlo, lo más probable es que tu teléfono se haya infectado. "Para proteger tu dispositivo debes escanearlo con un antivirus actualizado o seguir los pasos que encontrarás en la sección 'desinfección de dispositivos".

"Para comprobar la veracidad, puedes ponerte en contacto con la empresa o el servicio que, supuestamente, te ha enviado el correo, siempre a través de sus canales oficiales de atención al cliente", añade.

Las aplicaciones que podrían hacer que WhatsApp borre tu cuenta

La aplicación de mensajería Whatsapp ha avisado a aquellos usuarios que utilizan la plataforma de que el motivo por el que algunos pueden ver suspendida de manera indefinida sus cuentas es precisamente por tener instalada algunas apps específicas.

Whatsapp ha comenzado hace unas semanas a permitir a algunos usuarios de su versión beta el acceso anticipado a la función de soporte multidispositivo, que ya había confirmado a comienzos del mes de junio el propio Mark Zuckerberg.





“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente' significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, amenaza la cuenta oficial.

A lo que se refiere con este mensaje la app es, concretamente, a aplicaciones alternativas como 'WhatsApp Plus' o 'GB WhatsApp', que se emplean como sustitutivo de la app original, pero que están desarrolladas por terceros y que se emplean, en su mayoría en dispositivos Android. “Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, advierte la compañía.