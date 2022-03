Medios sociales: Twitter Spaces permite grabar y compartir clips de audio de 30 segundos

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter Spaces permite en fase de prueba a los administradores de sus salas de audio grabar y compartir clips de hasta 30 segundos de duración, una novedad limitada por el momento al sistema operativo iOS.

La red social ha presentado esta novedad que, por el momento, solo está disponible para "algunos usuarios de iOS", según ha anunciado uno de los portavoces de Twitter, Joseph J. Núñez, en declaraciones al medio estadounidense The Verge.

Este mismo portavoz de la compañía ha prometido que la novedad llegará "muy pronto" a los usuarios de Android y web. Además, ha apostillado que los clips de audio, de máximo 30 segundos, permanecerán 30 días en Twitter Spaces para ser compartidos.

ever wish you could capture a moment from a Space? great because we’re testing clipping!certain Hosts on iOS can now clip 30 seconds of audio from recorded Spaces to share, everyone on iOS can see & listen to clips on the Timeline?coming to Android and web real soon pic.twitter.com/DZcV1dzGaz ? Spaces (@TwitterSpaces) March 18, 2022

ever wish you could capture a moment from a Space? great because we’re testing clipping!certain Hosts on iOS can now clip 30 seconds of audio from recorded Spaces to share, everyone on iOS can see & listen to clips on the Timeline?coming to Android and web real soon pic.twitter.com/DZcV1dzGaz

Twitter está limitando por el momento el uso de esta nueva función a los usuarios que ocupen el cargo de administrador en una de sus salas de audio. Sin embargo, dicha novedad "llegará en el futuro cercano a todos", según Núñez. En este sentido, se espera que la red social implante algún mecanismo de seguridad para velar por el correcto uso de esta nueva herramienta.

Los clips de audio ya están presentes en otras plataformas como Twitch. En el caso de ésta última, la función ahorra a muchos usuarios tener que ver un directo de varias horas. YouTube es otra de las grandes compañías que también esta probando una función muy similar.

El competidor directo de Twitter Spaces, Clubhouse, introdujo los clips a finales de septiembre. En el caso de Amazon, la compañía de Jeff Bezos también permite compartir clips de hasta 30 segundos de algunos de sus contenidos ofrecidos en Prime Video. Incluso Slack ha implementado una herramienta parecida para hacer grabaciones y evitar a sus usuarios la convocatoria de una reunión.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.