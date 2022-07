Medios sociales: Twitter Spaces ya permite grabar y compartir clips de audio en Android e iOS

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Los usuarios de Twitter Spaces tanto de Android como iOS ya tienen disponible la función que permite grabar y compartir un fragmento del evento solo de voz que se haya desarrollado en la red social.

Twitter Spaces permite compartir con otros usuarios de la plataforma los momentos que más les hayan gustado de una conversación de audio, en fragmentos de hasta 30 segundos, que expirarán al cabo de 30 días.

Esta novedad está disponible desde este jueves para todos los usuarios de Android e iOS, tras una prueba inicial realizada en marzo con los administradores en el sistema de Apple. La compañía también lo incorporará a la versión web, como ha compartido a través de su perfil en esta red social.

testing went well, we’re rolling out clipping to everyone on iOS and Android ?? web on the way! pic.twitter.com/KEKaZvjNqJ

Los clips de audio ya están presentes en otras plataformas como Twitch, Clubhouse, Slack y Prime Video. YouTube es otra de las grandes compañías que también ha probado una función muy similar.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando.