Medios sociales: Twitter ya permite a todos sus usuarios anclar 6 conversaciones en los mensajes directos

Twitter ya permite a todos los usuarios que hagan uso de la opción de anclar hasta seis conversaciones de sus Mensajes Directos en la parte superior de la lista, algo que anteriormente solo podían hacer los suscriptores de pago.

Como parte de sus planes de pago Twitter Blue, la plataforma introdujo inicialmente en noviembre de 2021 la posibilidad de anclar una conversación para que apareciese siempre la primera.

Ahora, Twitter ha anunciado a través de su perfil oficial de soporte que esta característica pasa a estar disponible para todos los usuarios, incluyendo los gratuitos. Es posible destacar hasta un máximo de seis conversaciones.

La nueva función ya se encuentra habilitada para todos los usuarios de Twitter en su aplicación para dispositivos móviles con sistemas Android e iOS, así como a través de su versión web.

Keep your fave DM convos easily accessible by pinning them! You can now pin up to six conversations that will stay at the top of your DM inbox.Available on Android, iOS, and web. pic.twitter.com/kIjlzf9XLJ

