Medios sociales: TikTok trabaja en avatares 3D personalizables y en chats de grupo

La red social TikTok trabaja en una serie de nuevas características entre las que se encuentran avatares 3D que los usuarios pueden personalizar a través de la cámara o la opción de crear chats grupales e invitar a otras personas mediante enlaces.

El consultor de redes sociales Matt Navarra ha advertido varias funciones en las que está trabajando TikTok a través de menciones en el código de la aplicación, con seis novedades que por el momento no están presentes en la plataforma.

La primera de las funciones son los avatares 3D, con la que los usuarios de TikTok pueden tomar un selfi a través de la cámara del 'smartphone' para la expresión facial, mientras que otros elementos pueden cambiarse manualmente con un editor.

Entre las características que prepara TikTok están también los chats grupales, no disponibles de momento en la plataforma, pero para los que la red social prepara un sistema de invitación mediante enlaces.

Para dar más opciones de personalizar el 'feed' de publicaciones, TikTok trabaja también en la posibilidad de que los usuarios elijan una serie de términos para que se filtren y no se muestren vídeos que los contengan en su descripción, y tampoco en los 'stickers' sugeridos.

La red social estudia unirse también al resto de plataformas y prepara una función de audio en directo, que podría operar de manera similar a Clubhouse o a los Spaces de Twitter.

Las emisiones en directo pueden ganar más opciones con otra de las novedades detectadas por Navarra: la de compartir pantalla. TikTok informa en el código de que "compartir pantalla permite a los espectadores ver la pantalla en tiempo real, incluyendo la cámara, audio, notificaciones y otras alertas".

La última de las novedades en las que trabaja TikTok, las suscripciones de pago a creadores, ya se dio a conocer desde la semana pasada, con un funcionamiento similar al de otras plataformas que ya lo han habilitado, como Twitter e Instagram.

Las suscripciones de pago a creadores dan derecho a los usuarios a acceder a 'emotes' exclusivos de la red social, así como comentarios solo para suscriptores, como ha advertido ahora Navarra. El menú de ajustes de la red social hace referencia también a las suscripciones a contenidos en directo.

