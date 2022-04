Medios sociales: TikTok busca relegar los comentarios "irrelevantes o inapropiados" con el nuevo botón 'No me gusta'

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

TikTok ha introducido en su red social el botón 'No me gusta', con el que espera que los usuarios de la plataforma identifiquen los comentarios inapropiados o irrelevantes, al tiempo que prueba notificaciones para los creadores, para guiarles en las herramientas que permiten actuar sobre los comentarios negativos.

Tiktok ha iniciado las pruebas en su red social de un nuevo botón con el que los usuarios podrán expresar que los comentarios "son irrelevantes o inapropiados", una nueva herramienta que ayudará a destacar los comentarios relevantes y a mantener el compromiso de los usuarios.

Los 'No me gusta' que se indican con el nuevo botón solo serán visibles para la persona que los ha marcado, con el objetivo de "evitar crear malos sentimientos entre los miembros de la comunidad o desmoralizar a los creadores", como ha indicado la compañía en un comunicado.

La compañía no ha aportado más detalles sobre el nuevo botón, pero capturas de pantallas compartidas en Twitter por algunos usuarios que ya han tenido acceso a la novedad muestran que el botón, un pulgar hacia abajo, aparece a la derecha del icono de corazón ('Me gusta'), junto a los comentarios. El corazón muestra un registro de los clics, mientras que el pulgar carece de esta cifra.

Tiktok dislike comment button just make it looks messy I think pic.twitter.com/bBNEk6QsXY

Esta medida que está probando junto con nuevas notificaciones dirigidas a los creadores, para sepan que existen controles en la plataforma que permiten filtrar, bloquear y eliminar comentarios. Estas aparecerán en los vídeos de los usuarios que "parezcan estar recibiendo una alta proporción de comentarios negativos".

Estos trabajos en pruebas se unen a las directrices y acciones que ya ha implementado la compañía, por las que elimina los contenidos infractores. Según sus últimos datos, recogidos con motivo de la publicación del 'Informe de cumplimiento de las directrices de la comunidad" correspondiente al cuarto trimestre de 2021, las actuaciones de la red social mejoraron entre el primer y el ultimo trimestre del año.

En concreto, TikTok señala que mejoraron en un 14,7 por ciento la eliminación de contenido con cero visualizaciones en publicaciones sobre acoso e intimidación, en un 10,9 por ciento para el comportamiento de odio, un 16,2 por ciento en el caso de extremismo violento y un 7,7 por ciento para suicidio, autolesiones y actos peligrosos.

