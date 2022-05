Medios sociales: Los espacios de Twitter ya muestran métricas de audiencia

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Los espacios de Twitter, el servicio de la red social que permite celebrar eventos solo de audio, han introducido herramientas de análisis de audiencias, que se complementan con novedades para seguir a los administradores y ar mayor visibilidad a las conversaciones.

Las nuevas herramientas de análisis de los espacios permiten a los administradores o coadministradores ver métricas sobre la audiencia, los oyentes en directo, el número de reproducciones o de participantes.

Estas métricas se han introducido en los espacios de Twitter tanto en la aplicación para Android como en la 'app' de iOS, como ha informado la compañía a través de un 'tuit' en la red social.

learn more about your Space ??Hosts and co–hosts on iOS and Android will now have access to analytics like total live listeners, total replays, and speakers ? take a look and let us know what you think! pic.twitter.com/OrCDKJXOhx

La herramienta se acompaña de otra que con la que los oyentes podrán localizar a los coadministradores y participantes de una conversación para seguirlos en la red social. Esta novedad mostrará un listado con las personas a seguir una vez haya acabado en evento. Está ya disponible en Android, y llegará “pronto” a la versión de iOS.

Por otra parte, y para dar mayor visibilidad al espacio, Twitter está probando la posibilidad de tras la creación de uno de estos eventos por un administrador, la plataforma envío una tarjeta informativa con forma de 'tuit'.

La compañía explica que los oyentes del evento podrán responder a la tarjeta o incluso compartirla directamente desde el espacio, con el que objetivo de que sea “más fácil ver y participar en la conversación”.

we’re testing a feature you’ve been asking forwhen some Hosts start a Space, a Space card will be sent as a Tweet so listeners can reply, engage, and share…straight from the Space! we hope it makes it easier to see and participate in the convo. now testing on iOS and Android! pic.twitter.com/ioB6xpSwZA ? Spaces (@TwitterSpaces) May 5, 2022

we're testing a feature you've been asking forwhen some Hosts start a Space, a Space card will be sent as a Tweet so listeners can reply, engage, and share…straight from the Space! we hope it makes it easier to see and participate in the convo. now testing on iOS and Android! pic.twitter.com/ioB6xpSwZA ? Spaces (@TwitterSpaces) May 5, 2022

