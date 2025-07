Lista completa de los móviles que van a recibir conexión directa del Starlink de Elon Musk a partir del 15 de julio

La red de Starlink ofrecerá a partir del martes 15 de julio conexión móvil vía satélite a determinados móviles. Estos teléfonos no tendrán la necesidad de establecer conexión directa con ningún tipo de torre terrestre ni antenas externas. Se trata de una especie de 'estación del espacio' que proporcionará cobertura en cualquier lugar cuando el usuario en cuestión esté fuera de cualquier tipo de cobertura tradicional.

Alamy Stock Photo Móviles apilados unos encima de otros

Inicialmente va a permitir enviar y recibir mensajes de texto y compartir la ubicación, aunque poco a poco se irán introduciendo otros desarrollos en el futuro que incluirán desde llamadas hasta datos móviles. La novedad llega en cuestión de horas, pero la pregunta que todo el mundo se hace es... ¿Qué móviles podrán utilizar la red Starlink de Elon Musk?

LISTA OFICIAL DE TODOS LOS MÓVILES

La lista oficial incluye modelos lanzados única y exclusivamente a partir del año 2020 (en adelante). En el caso de Apple, la lista de los dispositivos que van a poder acceder a esta red es reducida. Tan solo podrán hacerlo el iPhone 14, 15 y 16.

En el caso de Android, hay más variedad, destacando el modelo de Google Píxel 9 y todas sus versiones posteriores, los Samsung Galaxy A14 (hasta A54), Galaxy S21 (hasta S25), Galaxy Z Flip 3 (a Z Flip 6), además del Galaxy Z Fold3 (en adelante). También hay varios modelos de Motorola que se incluyen en la lista: Razr (2024), Razr Plus (2024), Moto Edge, Moto G Power 5G (2024)

No obstante, está previsto que la lista vaya creciendo y renovándose muy pronto, con actualizaciones de software y nuevos lanzamientos mundiales que se irán produciendo paulatinamente.

Ventajas y desventajas del starlink

Entre las ventajas de disponer de internet satelital en los móviles, que es lo que va a pasar dentro de muy poco con el satélite Starlink de Elon Musk, destaca: cobertura universal en cualquier zona, aunque una persona esté en zonas rurales, montañosas o sin torres, su móvil seguirá conectado sin problema.

Alamy Stock Photo Elon Musk

Conexión ligera y automática: en teoría no va a haber ninguna complicación técnica ni va a existir la necesidad de apuntar a antenas. Además, se trata de un servicio gratuito (al menos por ahora durante la fase beta en la que se van a permitir envíos de mensaje y ubicación sin ningún tipo de coste). Respaldo fiable ante posibles emergencias. Esta conexión permite la comunicación incluso durante catástrofes y cortes de red.

No obstante, no todo son ventajas. Por ahora no se incluyen los datos móviles ni las llamadas, tan solo textos y ubicación, ya que el acceso a internet va a llegar más adelante. Por otro lado, se necesita tener el móvil en una zona libre de edificios y bosques densos (por lo que probablemente no funcione en exteriores), y la lista por ahora es limitada, teléfonos más antiguos van a quedarse fuera del servicio.

Mañana 15 de julio el internet satelital en smartphones da su primer paso adelante real. Para quienes viajan o viven en zonas aisladas, o simplemente quieren un respaldo extra, este cambio supone un avance notable. Y todo ello sin tener que adquirir equipos especiales, usando únicamente el móvil que llevas en el bolsillo.