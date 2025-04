Liberar espacio en tu teléfono vaciando la papelera de WhatsApp: hasta 40 gigas ocultos

A todos nos ha pasado: de repente, el teléfono empieza a ir más lento, las apps se cierran solas y aparece el temido mensaje de "Almacenamiento casi lleno". Revisamos las fotos, los vídeos y las aplicaciones, pero seguimos sin entender qué está ocupando tanto espacio.

La respuesta podría estar en WhatsApp. Aunque no lo parezca, la aplicación guarda copias ocultas de chats, fotos, vídeos y documentos incluso después de borrarlos. Con el tiempo, estos archivos pueden acumularse y ocupar hasta 40 GB sin que nos demos cuenta.

Alamy Stock Photo La app de WhatsApp puede ocupar muchos gigas sin que nos demos cuenta