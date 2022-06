La inversión en I+D creció el pasado año un 8% gracias a los fondos de la UE

La inversión española en investigación y desarrollo creció el pasado año cerca del 8 por ciento gracias a los fondos europeos, y se convirtió en la tasa de crecimiento más alta desde el año 2008, según los datos adelantados hoy por la Fundación Cotec.

El crecimiento de la inversión en este ámbito se ha producido por séptimo año consecutivo, según esta Fundación, que ha observado sin embargo que pese a la fuerte aceleración, la I+D no ganó peso en la estructura productiva de España, que sigue muy lejos del objetivo del 2,12 por ciento del PIB en 2027 fijado en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación.

De confirmarse estas cifras adelantadas hoy por la Fundación Cotec, España habría superado por primera vez la cifra de 16.000 millones de euros anuales de inversión en conocimiento; el modelo prevé de hecho una inversión próxima a los 17.000 millones, más de 1.000 por encima de las cifras de 2020.

El año pasado fue el primero de implementación de los fondos europeos Next Generation de la UE, ha recordado la Fundación, que ha señalado que habría que remontarse a los años anteriores a la crisis financiera para encontrar tasas de crecimiento similares.

A esa evolución positiva de la inversión en I+D habrían contribuido tanto el sector público (por quinto año consecutivo), como el privado (séptimo), aunque los datos definitivos se conocerán el próximo noviembre, cuando el INE publique los datos de la Encuesta de Actividades de I+D correspondientes al año 2021.

El incremento de la inversión en I+D previsto por Cotec se situaría en línea con el avance del PIB el pasado año (del 7,4%), por lo que a pesar de su fuerte crecimiento, la inversión en conocimiento no habría logrado incrementar su peso en la estructura productiva española, aunque sí mantenerlo.

La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación fija el objetivo de situar la economía española en una inversión en I+D del 2,12 por ciento del PIB para 2027 para converger con la UE, pero según Cotec esa meta podría no alcanzarse incluso aunque se mantuviera en los próximos años un crecimiento anual de la inversión del 8 por ciento, como el previsto para 2021.

La Fundación ha calificado la tasa de inversión del 8 por ciento como "excepcional", por no haberse producido algo similar en más de una década pero también porque está muy vinculada a los fondos europeos Next Generation, y ha advertido que esos fondos no estarán disponibles siempre y que habrá que conseguir reemplazarlos con fondos de origen nacional, tanto públicos como privados.

El análisis de Cotec calcula que para alcanzar el objetivo del 2,12 por ciento del PIB en 2027 se necesitaría una tasa de crecimiento medio anual de la inversión en I+D de al menos el 12,5 por ciento.

En términos absolutos, supondría duplicar el volumen de inversión actual, añadiendo más de 15.000 millones de euros de inversión adicionales al sistema de ciencia e innovación, hasta los 34.000 millones en 2027, pero Cotec ha observado que las proyecciones de la evolución del gasto consolidado de las Administraciones Públicas hasta 2025, incluidas en el Programa de Estabilidad de España 2022-2025 "no invitan al optimismo".

El número de afiliados a la Seguridad Social en la rama de Investigación y desarrollo alcanzó las 105.704 personas en el mes de mayo de 2022, lo que supone 8.423 más que un año antes (una subida del 8,7 por ciento) y establece un nuevo máximo.

El sector recuperó de manera muy rápida, ya en octubre de 2020, el empleo perdido durante los meses iniciales de pandemia, y desde entonces ha continuado incorporando nuevos trabajadores, ha destacado la Fundación Cotec.