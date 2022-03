Internet: Cierra Vanced, la alternativa no oficial de YouTube para ver contenido sin anuncios en el móvil

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Vanced, la plataforma alternativa y no oficial de YouTube para móviles que permitía evadir algunas restricciones de la versión gratuita de YouTube, ha sido descontinuada.

Esta versión de YouTube ofrece funciones extra, como la capacidad de visualizar contenidos sin anuncios –algo solo disponible con YouTube Premium, de pago– o en un segundo plano, la integración del botón 'no me gusta' o un tema oscuro para pantallas AMOLED.

Otras de las opciones destacadas de Vanced son la posibilidad de usar el modo 'Picture in Picture' (ventana flotante), omitir patrocinadores durante la reproducción de los vídeos o escuchar el audio de estos en los teléfonos móviles con la pantalla apagada.

Desde el perfil oficial de Twitter, los encargados de poner en marcha este proyecto han anunciado que Vanced dejará de recibir actualizaciones y que las descargas de su web desaparecerán en los próximos días.

Vanced has been discontinued. In the coming days, the download links on the website will be taken down. We know this is not something you wanted to hear but it's something we need to do. Thank you all for supporting us over the years.

A pesar de su descontinuación, las versiones actualmente disponibles se mantendrán durante un tiempo, hasta que se vuelvan obsoletas en un plazo máximo de dos años.

Aunque desde la plataforma no han especificado a qué se debe esta descontinuación, podría deberse a problemas legales con Google, compañía propietaria de YouTube, como apuntan desde The Verge.

Vanced presenta una serie de características ya disponibles en la versión oficial de pago de la plataforma, YouTube Premium, por lo que muchos usuarios habrían estado evadiendo este muro de pago por las mismas condiciones de uso.

Por ello, desde esta red social, se ha animado a los usuarios a probar con YouTube Premium, que permite escuchar música y ver vídeos sin anuncios, sin conexión y en un segundo plano.

Esta versión de pago presenta un mes de prueba gratis –después, 11,99 euros mensuales– y tiene facturación periódica. Incluye dos planes de ahorro, familiar y para estudiantes, y se puede cancelar la suscripción en cualquier momento.

