La importante función premium de YouTube que va a pasar a formar parte de su versión gratuita: de las más deseadas

Cada vez consumimos más contenido audiovisual en el móvil, pero no siempre tenemos acceso a internet. Los desplazamientos en metro, los viajes en avión o incluso zonas rurales con mala cobertura convierten en frustrante lo que debería ser una experiencia de ocio. Hasta ahora, la única manera de garantizar que un vídeo de YouTube estuviera disponible sin conexión era pagar la suscripción a su servicio Premium.

Alamy Stock Photo Un hombre utilizando YouTube en su teléfono móvil

Sin embargo, algunos usuarios han detectado un cambio inesperado: la plataforma ha empezado a permitir que parte de su comunidad gratuita disfrute de la posibilidad de descargar vídeos directamente en la aplicación. Una función que durante años ha sido uno de los principales reclamos de YouTube Premium y que, con matices, podría estar dando el salto a quienes no pagan cuota mensual.

Limitaciones a tener en cuenta

La novedad, de momento, no llega con las mismas ventajas que tienen los suscriptores. Los vídeos descargados solo pueden guardarse en calidades bajas (144p y 360p), muy lejos de las resoluciones HD o Full HD (720p y 1080p) que sí se incluyen en la versión de pago. Además, las descargas están sujetas a un límite y no abarcan contenidos musicales, lo que reduce su atractivo para quienes utilizan YouTube como plataforma principal de escucha.

Alamy Stock Photo Menú de YouTube en la pantalla de un ordenador

Aun así, el movimiento no deja de ser significativo. En España, la suscripción Premium tiene un coste de 13,99 euros al mes, con beneficios como ver vídeos sin anuncios, reproducir en segundo plano o disponer de descargas ilimitadas. Que parte de esas prestaciones empiecen a llegar al modelo gratuito podría ser una forma de fidelizar a quienes, por ahora, no dan el salto al plan de pago, y a la vez una estrategia para medir hasta qué punto la descarga de contenidos incrementa el uso de la aplicación.

el cambio todavía no se ha anunciado oficialmente

Otro dato llamativo es que YouTube no ha hecho un anuncio oficial sobre este cambio. Todo se ha conocido a través de foros como Reddit y de portales especializados en tecnología, donde varios usuarios han compartido capturas de pantalla mostrando la nueva función en sus móviles Android.

Esto abre la puerta a que se trate de una prueba limitada en determinadas regiones o a un experimento temporal para analizar la reacción del público. De confirmarse, sería un paso más en la tendencia de YouTube por equilibrar el valor de su versión gratuita con la necesidad de seguir incentivando las suscripciones.

TE PODRÍA INTERESAR El sencillo truco para ver YouTube sin anuncios como si fueras un usuario premium: totalmente gratuito

La compañía de Google sigue siendo líder indiscutible en consumo de vídeo online, pero rivales como TikTok o Instagram están presionando fuerte con nuevas herramientas y con un uso intensivo en movilidad. Facilitar la descarga, aunque sea en calidades básicas, podría ayudar a mantener esa ventaja y a retener a los usuarios más jóvenes, acostumbrados a tenerlo todo disponible sin esperar.

Por ahora, toca esperar a que la propia YouTube aclare si la función llegará de forma estable a todos los usuarios o si se quedará como un simple test. Lo cierto es que, en un momento en el que la conectividad no siempre acompaña, poder acceder a vídeos sin conexión es un deseo que millones de usuarios llevan años reclamando.