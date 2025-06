¿Has perdido el teléfono móvil en casa y lo tienes en silencio? Con este sencillo truco serás capaz de encontrarlo

El teléfono móvil se ha vuelto una herramienta esencial en nuestro día a día, ya sea para asuntos laborales, para el ocio o para mantenernos en contacto con nuestros seres queridos. Sin embargo, a muchos nos ha pasado alguna vez: lo hemos extraviado en el trabajo, en casa de algún amigo o incluso dentro de nuestro propio hogar.

Antes, lo más común al perder el móvil era llamarlo desde otro dispositivo para localizarlo por el sonido del timbre. No obstante, hoy en día es habitual llevar el teléfono en modo silencio, lo que hace que este método ya no sea tan útil. Somos conscientes de que el móvil se encuentra en casa, pero al tenerlo en silencio no somos capaces de encontrarlo.

Afortunadamente, los avances tecnológicos han facilitado la tarea de localizar nuestro móvil, incluso si está en silencio. Solo necesitas cumplir con dos condiciones: haber activado previamente esta función en tu dispositivo y contar con acceso a Internet.

Teléfono móvil escondido

Cómo encontrar tu dispositivo a través de Google

Google dispone de una herramienta que permite rastrear los dispositivos vinculados a una cuenta en el momento en que se extravían. Su funcionamiento es similar al del sistema de Apple, ya que también puede emitir una alerta sonora, incluso si el dispositivo está en modo silencioso. Para utilizarla, solo hay que seguir estos pasos:

Acceder a 'encontrar mi dispositivo' a través de otro dispositivo, ya sea un ordenador u otro teléfono móvil. Seleccionar 'reprocudir sonido'. Este se encuentra en la parte lateral izquierda del menú. Esto hará que el dispositivo emita un sonido durante 5 minutos, incluso si está en modo silencio. Una vez encontrado el teléfono móvil para detener la alarma que produce se puede detener seleccionando la opción 'dejar de hacer sonar' o, incluso, hacerlo desde el móvil extraviado.

No entrar en pánico

La opción "Encontrar mi dispositivo" también permite bloquear el teléfono de manera remota, protegiendo así los datos guardados, o incluso restaurarlo a su configuración de fábrica para borrar toda la información personal. Desde allí, se puede gestionar el dispositivo perdido o robado de manera efectiva y segura.

Si alguna vez te encuentras en la situación de haber perdido tu teléfono móvil, no entres en pánico. Con 'Encontrar mi dispositivo' de Google, tienes una herramienta poderosa para localizar y proteger tu dispositivo, incluso si está en modo silencio.