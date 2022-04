¿Has perdido las fotos de tu WhatsApp? Sigue estos pasos para poder recuperarlas

WhatsApp es una de las redes sociales con más usuarios alrededor de todo el mundo. La aplicación de mensajería forma parte de nuestro día a día y la utilizamos de manera muy frecuente en nuestra rutina, para hablar con amigos, familiares e incluso para facilitarnos nuestro trabajo. Nos permite comunicarnos con quién queramos mediante mensajes de texto, de voz o de vídeo.

Funciona en todo el mundo, siempre y cuando tengas conexión a internet, lo que ha hecho que todo esté más conectado, si cabe. Y es que no nos imaginamos una vida sin internet. Incluso, en ocasiones, cuando pasamos varias horas en un lugar sin cobertura, se nos hace raro no recibir notificaciones en nuestro móvil ni utilizarlo de manera activa.

En nuestros smartphones acumulamos cientos de fotografías, desde las que hacemos nosotros mismos a las que nos envían mediante redes sociales nuestros amigos y familiares. Por ello, es común equivocarse a la hora de eliminar algunas y borrar, por error, aquella que has recibido por WhatsApp y que no querías perder. Pero tranquilo, hay varios métodos para intentar recuperar esa imagen que has eliminado por error.





Cómo recuperar una fotografías que has borrado de WhatsApp

Si hemos borrado la foto hace poco, es probable que podamos volver a descargarla de la conversación de WhatsAppen la que nos llegó. Otra opción es recurrir a WhatsApp Web y es que, en algunos casos, las fotografías no se han ido de la versión web. Debemos entrar en dicho servicio y entrar en la conversación de donde es originaria la foto que queremos recuperar. Si no hace mucho que la hemos borrado, podremos volver a descargarla.

Si ninguna de las opciones anteriores funciona, podemos recurrir a la copia de seguridad de la aplicación, siempre y cuando la tengamos activada. Si la copia se hizo después de recibir la imagen que queremos recuperar, podremos encontrarla sin problema. Para buscar la foto, tenemos que restaurar la copia de seguridad.

Por otro lado, debes saber que la foto no se ha eliminado del todo de tu teléfono, por lo que si conectamos nuestro móvil al ordenador mediante un cable podremos buscar 'en las tripas' de WhatsApp. Esto sirve para teléfonos Android y tenemos que buscar en la carpeta con el nombre de la aplicación y dentro en Databases, donde encontraremos las copias de seguridad locales. Para restaurar la copia que deseamos tenemos que hacerlo sin conexión a internet, para que no se mezcle con la de drive.

La última opción, si ninguna de las anteriores funcionara, es recurrir a una aplicación específica. No todas funcionan a la perfección, pero en la Play Store pueden encontrar varias que te ayudarán a recuperar mensajes borrados, entre ellos fotografías.