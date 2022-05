Gadgets: Apple trabaja en una pantalla E Ink para el panel secundario de un dispositivo plegable

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Apple está probando pantallas de tinta electrónica a color con tecnología Electronic Paper Display (EPD) de E Ink con el objetivo de usarlas para la cubierta o panel secundario de sus próximos dispositivos plegables.

Este tipo de tecnología de tinta electrónica de color se utiliza generalmente en libros electrónicos, aunque tal y como señaló recientemente E Link, se puede adaptar a las necesidades de dispositivos plegables, tanto de tipo libro como enrollables.

La compañía tecnológica estadounidense comenzó en enero de 2021 las pruebas de su pantalla flexible para iPhone, momento en que Bloomberg anticipó que tendría una bisagra invisible y que la electrónica estaría ubicada detrás del panel.

Ahora, el analista Ming–Chi Kuo ha indicado a través de Twitter que la compañía está probando pantallas de tinta electrónica más eficientes debido a su bajo consumo con el objetivo de usarlas para la pantalla secundaria de sus dispositivos plegables.

"Apple está probando Electronic Paper Display (EPD) de E Ink para la pantalla de cubierta de futuros dispositivos plegables y otras aplicaciones similares dirigidas a tabletas", ha comentado Kuo en la red social.

Apple is testing E Ink's Electronic Paper Display (EPD) for future foldable device's cover screen & tablet–like applications. The color EPD has the potential to become a mainstream solution for foldable devices' must–have cover/second screen thanks to its excellent power–saving.

Este analista ha señalado que la EPD a color "tiene el potencial de convertirse en una solución principal" para los dispositivos plegables de la marca "gracias a su excelente ahorro de energía".

Por el momento se desconoce cuáles serán las próximas aplicaciones de esta tecnología de tinta electrónica a color en los dispositivos de Apple, ya que, como recuerda TechCrunch, no se espera el lanzamiento del primer iPhone plegable hasta 2025, como pronto.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.