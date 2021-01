El fallo de Windows 10 que corrompe tu disco duro

Microsoft trabaja en la corrección de un fallo localizado en Windows 10 que puede corromper el disco duro del equipo infectado con solo mirar el icono de un atajo, y que se enmarca en una técnica de ingeniería social.

A principios de esta semana, el investigador Jonas L compartió a través de Twitter el descubrimiento de un fallo en Windows 10 que se activa con un nombre especialmente diseñado en una carpeta cualquiera, aunque también un archivo Zip o un atajo de Windows.

Desencadenarlo es tan simple como abrir el archivo Zip o mirar el atajo, y automáticamente el usuario verá una pantalla que avisa de que el disco duro está corrupto. El fallo ha sido confirmado por el analista del CERT Will Dormann.

And while I haven't seen a variant that can trigger it directly from a (legacy) Edge browser on an internet page, it's worth mentioning that there's a vaguely-related (badness via accessing a path) BSOD bug released recently:https://t.co/wb4lACMtyK