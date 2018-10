Facebook: La red social tiene problemas parciales, no carga el timeline de noticias de las páginas. Este problema afecta las páginas de Facebook. Donde no se puede ver en timeline de noticias, pero si carga el muro de los usuarios. Lo hemos comprobado desde Madrid.

Hay parte de la pagina que da un error 500 y no permite ver las noticias en la pagina. Nuetra página de COPE en Facebook ahora mismo no muestra nuestras noticias.

Cerca de las 11 de la maña hora española, la red social creada por Mark Zuckerberg sufrió un problema de conexión intermitente y lleva una hora con problemas para ver las noticias dentro de la páginas de empresas.

A los usuarios no les dice nada, pero no carga el timeline de noticias en las páginas por ejemplo de empresas. Se queda con el boón de Ver más

Según reporta el portal DownDetector , sitio en el que se registran las caídas de los servidores de las redes sociales, en España, parte de Sudamérica, Estados Unidos y Europa, Facebook ha dejado de funcionar correctamente y algunos usuarios lo están reportando

Hay una url que da un error HTTP 500 llamada pages_reaction_units. Este error solo puede ser resuelto a través de correcciones al software del servidor web. No es un problema del lado del cliente.

La parte que falla da el mensaje "Sorry, something went wrong. We're working on getting this fixed as soon as we can."

"Perdón, algo salió mal.Estamos trabajando para que esto esté arreglado tan pronto como nos sea posible"

Estos problemas surgen con la caída de servidores, como también con el lanzamiento de algunas actualizaciones (en el caso de los móviles). Facebook no está teniendo buenos momentos en las últimas semanas.