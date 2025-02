Esto es lo que cuesta cada minuto del viaje al espacio de Jesús Calleja

El viaje especial y espacial de Jesús Calleja al espacio de este miércoles es una de las noticias más comentadas en este día.

Lo hacía desde Texas, con 20 minutos de retraso sobre la hora prevista por unos ajustes de última hora que hubo que hacer en el propulsor de la nave.

Un inconveniente que no ha impedido, sin embargo, que Calleja se haya convertido en el primer español no astronauta en alcanzar el espacio y en el tercer ciudadano de nacionalidad española que lo consigue, tras Miguel López- Alegría y Pedro Duque.

Precisamente Pedro Duque ha sido una de las personas que más consejos ha dado al presentador de televisión para esta aventura, como ha confirmado en 'Herrera en COPE'.

"Que esté preparado y bien y que supiera exactamente qué va a pasar en cada segundo para que aprovechara. Tener muy previsto qué es lo que va a pasar y tener muy decidido qué es lo que uno va a hacer y dónde va a poner las prioridades. La prioridad va a ser flotar, hacer fotos, interactuar con los compañeros", son algunas de las indicaciones que el astronauta ha marcado a Calleja.

El viaje de Jesús Calleja ha durado exactamente 11 minutos y se enmarca dentro de la misión NS-30 que ha llevado al espacio, a la nave New Seaport de la compañía Blue Origin.

ASÍ HA SIDO EL VIAJE AL ESPACIO DE JESÚS CALLEJA

Porque los cinco tripulantes de esta misión han pasado la línea de Kármán, que es el límite que marca la frontera con el espacio y que está a unos 106 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Allí han experimentado uno de los principales atractivos de este viaje, vivir la ingravidez durante unos minutos.

Un momento que para Jesús Calleja ha sido realmente especial, aunque le ha jugado alguna mala pasada como ha contado, " Me pasó una cosa, que cuando me solté del asiento, pues yo estaba ya en ingravidez, tan emocionado por contarlo, grabarlo, que me desorienté y entonces yo pensé que en la reentrada estábamos yendo en picado y dije, algo no va bien. Y era yo que iba al revés respecto a todos los que estaban derechos. Vaya momento, la verdad.

El otro gran atractivo de este viaje es sin duda el poder contemplar la Tierra desde el espacio. Todos nos lo hemos imaginado alguna vez, pero ahora Jesús Calleja nos ha sacado de dudas. “Es tan abrumador, tan sublime ver este planeta, que es de un azul tan intenso que parecía casi fosforito el universo. Es negro, pero negro con negro que no puedo describir. Yo creo que es un negro que no existe. Y luego la atmósfera, una lámina así que lo cubría, que se ve perfectamente donde termina la atmósfera”.

El aventurero ha reconocido que este viaje supone para él cumplir un sueño que tenía desde niño. Cada cual sueña con lo que quiere. Se pasaba de niño horas enteras jugando con una hucha de hojalata con forma de cohete espacial.

El precio de cada minuto que dura el viaje al espacio

El cohete que ayer hizo realidad ese sueño medía 18 metros, pero no está al alcance de todos los bolsillos. Jesús Calleja han viajado en ese cohete cuatro tripulantes más y todos ellos son empresarios de las compañías más poderosas del planeta.

Se calcula, aunque no se sabe a ciencia cierta, que cada uno de ellos ha pagado la friolera de 1,25 millones de dólares. Sacando la calculadora y teniendo en cuenta que el viaje ha durado solo 11 minutos, pues nos sale que cada minuto les ha salido a cada uno de los viajeros por 114.000 euros.

Hasta hace unos años este tipo de viajes solo los podían hacer los astronautas. Pero aunque nos parezca mentira, por el alto precio que tiene, lo han realizado 700 personas de todo el mundo.

BLUE ORIGIN Jesús Calleja viaja al espacio

Hay que señalar que a diferencia de los astronautas profesionales, los participantes de estos vuelos no reciben la certificación oficial de astronauta comercial.

De hecho, hay incluso alguna voz crítica que señala que ese vuelo exprés no se puede considerar un viaje espacial, propiamente dicho, que es como poner un pie en el aeropuerto de Bangkok y decir que ya has visitado Tailandia.

Así es la preparación para poder viajar al espacio: quienes están excluidas

Los cinco tripulantes de esta nave han soportado una aceleración cinco veces superior a la fuerza de la gravedad y solo han necesitado cuatro minutos para alcanzar esa altitud máxima de 106 kilómetros a la que han llegado a subir.

Jesús Calleja pesa 60 kilos, pero durante los tres primeros minutos de viaje ha tenido la sensación de que pesaba 350 kilos. Madre mía, pero eso lo aguanta un ser humano.

Para hacer este viaje no solo tienes que superar el reto de reunir esa gran cantidad de dinero, es que tienes que pasar también una serie de requisitos físicos y de salud.

A pesar de ser vuelos suborbitales y de distancia y duración limitadas, las exigencias son similares a las que tienen que superar los pilotos de vuelo. Por eso hay que asegurarse que el turista espacial no tiene ningún problema de salud previo que pueda empeorar durante su estancia en el espacio.

Por eso quedan excluidas las personas con epilepsia, las que tengan piedras en el riñón, ya que las sacudidas de la nave pueden hacer que se desplacen y provoquen un cólico, o aquellas personas con hipobaria, una enfermedad cuyo efecto es parecido al del mal de altura, ya que produce falta de oxígeno a grandes altitudes.

¿Tenemos que prepararnos de forma especial los días antes de ese viaje?

Pues sí, los turistas son sometidos a una estrecha vigilancia médica los días previos para descartar también que puedan tener un resfriado o un tipo de infección, porque en el caso de que se identifique tampoco podrían viajar, aunque no sabemos si les devolverán o no el dinero.

Además, los días de antes se someten a un entrenamiento físico bastante intenso para mejorar sus condiciones de fuerza y resistencia.

La noche de antes se les suele administrar un tratamiento ansiolítico y además se les recomienda evitar situaciones de estrés, como hablar mucho con la familia, que puede estar bastante preocupada por el viaje, un poco de aislamiento.

Y el día de la misión se les dispensa además un tratamiento frente al mareo y los vómitos, a todos sin excepción, no solo a los que en las pruebas previas, hayan dado predisposición.

La buena noticia es que el regreso a la Tierra suele ser bastante fácil, como nos explica a 'Mediodía COPE' nuestro experto en ciencia Jorge Alcalde: “No hace falta realmente ningún tipo de descompresión, ningún tipo de preparación previa a la salida, el impacto no es muy grande, aunque hay unos grandes paracaídas que amortiguan el impacto. En definitiva, todo esto se hace con unos controles de seguridad máximos para que todo salga perfectamente, pero en realidad el viaje en sí no es físicamente peligroso”