La propuesta de Jesús Calleja a Javi Poves tras escuchar su argumento sobre el terraplanismo con Juanma Castaño: "Voy a ir"

Este jueves nos visitó en los estudios de COPE Javi Poves, presidente y entrenador del Moscardó, equipo de la 2ª RFEF, que nos habló de lo polémico que suele ser en las ruedas de prensa: “Es un discurso anacrónico; exponer lo que opinas siendo directo, eso en los 80-90 no era raro pero ahora estamos catalogados como nerviosos o chalados. Dejé del fútbol a conciencia. Se lo dije a Preciado al mes de estar. Mi aportación a que el Sporting se mantuviera fue que daba mucho juego en el vestuario”.

Javi nos contó qué hizo después de abandonar el fútbol profesional, tras jugar en el Sporting de Gijón: "Cuando me retiré viajé por el mundo, en 50-60 países. Podía estar en Chiapas, conocí una rusa y me fui tres meses a Cuba, acabé en Río de Janeiro... Yo llevaba una hamaca y he dormido muchas veces en la calle. Ahora vivo de una manera austera. Es imposible que el hombre llegara a la luna en 1969".

GUERRAS MUNDIALES

Llamó la atención su declaración sobre las Guerras Mundiales, ya que en su opinión, estas no existieron: "Lo peor es ceñirte a una visión. Tuve familia fascista y republicana y la historia depende de lo que te cuenten. La verdad es muy compleja de entenderla. No me creo nada; no me creo las votaciones. Vivimos en una tiranía".

KINGS LEAGUE

Durante la charla con Juanma Castaño, Javi Poves aseguró que el proyecto de la Kings League de Gerard Piqué fue suya. Desveló una conversación con unos youtubers antes de que esa 'competición' fuera realidad: "Me robaron la idea de la Kings League. Es mía".

FÚTBOL FEMENINO

El dirigente del Moscardó reflexionó sobre el fútbol femenino, y la comparó con la posibilidad de ser periodista: "Es como si yo ahora me hago periodista y monto un medio de comunicación y me presento aquí y digo que quiero ganar igual que tú. Pues dirás… Oye, Majo, para llegar a ganar como yo, tendrás que tener experiencia, tendrás que conectar, tendrás que valer. O me monto un canal de YouTube y quiero ganar lo mismo que el Xokas. Pues esto no va así. Yo no he inventado este mundo".

"Además, creo que choca frontalmente que el mundo del fútbol de la mujer tenga que ser subvencionado o ayudado cuando uno de las premisas fundamentales del feminismo es no ser sostenidas por nada. Es decir, que sea autosuficiente. Pues si sois autosuficientes, lo que no puede pretender el fútbol femenino es que sea sostenido y mantenido con el dinero de los demás. Yo estoy muy a favor del fútbol femenino, pero que las fiestas las paguen ellas igual que yo me pago mi fiesta", concluyó.

terraplanismo

Juanma Castaño le preguntó por su idea de que la tierra es plana, idea que ha mantenido siempre y que repitió en los micrófonos de El Partidazo de COPE: "Hasta que no me enseñen la curvatura en el horizonte o la curvatura de los océanos, es plana. Os engañan desde que habéis llegado al mundo. La NASA es una lavadera de pasta por todos lados".

A raíz del vídeo compartido en nuestras redes sociales, el conocido presentador de televisión, Jesús Calleja, conocido por sus programas sobre viajes, le lanzó una propuesta para demostrarle que la tierra es redonda: "Que no se preocupe, yo iré al espacio en breve, haremos un programa, y además te enseñaremos porque si se curva el agua, tranquilin.."

Mensaje de Jesús Calleja a Javi Poves

