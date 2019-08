Estas son las novedades de la nueva actualización de Telegram

Telegram ya ha publicado su nueva versión actualizada por la que los usuarios pueden enviar mensajes silenciosos a otras personas para no molestarlas en situaciones comprometidas y un 'modo lent' con el que es posible establecer en los grupos un intervalo de tiempo para que cada miembro envíe nuevos mensajes.

Telegram ha publicado a través de su blog oficial las nuevas funciones que llegan con su reciente actualización, entre las que destaca poder enviar mensajes silenciosos a otros usuarios incluso si no han puesto su móvil sin sonido. Permite escribir mensajes cuando se sabe que los receptores están durmiendo, estudiando o en una reunión.

Para enviar un mensaje silencioso, hay que pinchar sobre la opción 'enviar sin sonido' que aparecerá pulsando de manera prolongada sobre el botón de envío. La otra persona recibirá la notificación, pero no emitirá ningún sonido, incluso si no tiene activada la opción de 'no molestar'. Esto también funciona en los grupos.

La aplicación también presenta su nuevo 'modo lento' para los grupos en los que el administrador podrá establecer cuánto tiempo debe transcurrir hasta que cada miembro del grupo pueda enviar un nuevo mensaje, para los casos en que se busque un funcionamiento más ordenado.

El usuario podrá ver cuánto tiempo tiene que esperar para mandar su nuevo mensaje en la barra donde se escriben los mensajes. Estos intervalos pueden ser de 30 segundos, 1, 5, 15 o 30 minutos o hasta una hora.

En cuanto a los vídeos, ahora se podrán enviar desde el punto en el que se quiera que el otro usuario los vea. Por ejemplo, si se desea que se vea a partir del minuto 1:05, la persona que reciba el mensaje tendrá que pulsar sobre el tiempo y podrá ver el vídeo desde ese punto.

Además, desde Telegram afirman que también funciona si se menciona una 'marca de tiempo' cuando se responde a un vídeo. Al otro usuario le aparecerá como enlace automáticamente y podrá acceder al mismo desde el punto indicado por su emisor.

En relación a esto, también se incluye una nueva función que permite ver miniaturas de lo que aparece en cada parte del vídeo para encontrar la parte que se quiere ver, como sucede con los vídeos de YouTube.

Por otra parte, se presentan los nuevos 'emojis' animados que aparecerán cuando se escriba algún emoticono simple como un corazón, una mano con el pulgar hacia arriba, la cara de incrédulo, de avergonzado o de celebración.

Sobre la barra de mensajes se desplegarán una serie de emoticonos animados que pueden reproducirse en bucle o solo una vez. Para activar o desactivar esta opción hay que acceder a los ajustes de los 'sticker'.

Otra novedad para los grupos es que los administradores podrán modificar su nombre de 'administrador' y ponerle el que quieran, como 'la reina del meme', como ejemplifican en el comunicado. El nombre se podrá cambiar en los ajustes del grupo, en los derechos de los administradores, y aparecerá junto al nombre real cada vez que se envíe un mensaje.

Además, en Android el menú para enviar fotografías o vídeos se ha aumentado de tamaño y permite ver toda la galería del teléfono deslizando hacia arriba. Por su parte, para acceder a otras opciones como localizaciones, encuestas y música, se puede deslizar a izquierda y derecha y pulsar sobre la opción '...' que muestra la posibilidad de enviar documentos comprimidos.

Por otra parte, ahora los usuarios de iOS podrán cambiar los colores de su modo noche que hasta este momento solo podía ser azul o negro.

Además, la herramientas para comentar en las publicaciones de los canales de la app, Comments.App, ahora permite al usuario añadir un 'widget' de comentarios en su web. De esta forma, los usuarios de Telegram podrán inicar sesión en la aplicación pulsando dos veces sobre el comentario y dejar comentarios con texto y fotos, así como darle a 'me gusta', 'no me gusta' y responder los comentarios de otros.

También podrán suscribirse a comentarios y recibir notificaciones de @DiscussBot, que permite añadir un botón de comentarios en todas las publicaciones que se realicen en la aplicación.