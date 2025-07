Elon Musk anuncia una nueva Inteligencia Artificial para niños: posibles consecuencias negativas para quienes la utilicen

Elon Musk ha anunciado el desarrollo de una nueva inteligencia artificial que está pensada específicamente para que la usen los niños. La herramienta se va a llamar 'Baby Grok' y es la versión infantil del chatbot mundialmente conocido Grok. Se trata de una herramienta impulsada por xAI (principal competidora de ChatGPT) que ha sido diseñada para ofrecer contenido seguro educativo y adecuado para los más pequeños.

Para ello, Elon Musk y su equipo quieren evitar determinados errores que ya habían cometido previamente en el modelo original de Grok y por los que habían recibido muchas críticas. De hecho, Baby Grok quiere huir de la controversia para establecerse como un compañero digital con el que el público infantil pueda disfrutar y aprender al mismo tiempo.

Alamy Stock Photo Elon Musk en una reunión de trabajo

Sin embargo, del propósito a lo que realmente consiga hay mucho camino que recorrer. Tanto es así, que ya hay determinadas opiniones de expertos que sugieren que el uso de la inteligencia artificial por parte de un público tan joven puede tener determinados riesgos que hay que tener en cuenta.

CÓMO VA A FUNCIONAR ESTE NUEVO MODELO Y CUÁNDO LLEGARÁ

El modelo está configurado desde un principio para eliminar cualquier mensaje inapropiado o potencialmente dañino que pueda hacer daño a un niño. De hecho, el objetivo principal de Baby Grok es centrarse en narraciones, preguntas sencillas, explicaciones educativas y juegos de aprendizaje que transmitan conocimientos interesantes a los más pequeños de la casa.

Además, a priori los padres dispondrán de un control total sobre el historial de uso y las interacciones que hagan sus hijos, un aspecto con el que se pretende proporcionar un entorno relativamente cerrado y supervisado para evitar cualquier tipo de problema del que no se puedan dar cuenta los progenitores.

En principio, todavía no hay una fecha de lanzamiento confirmada para esta inteligencia artificial para niños. No obstante, se espera que Baby Grok esté disponible más pronto que tarde. Quizás en las próximas semanas o si no, en los próximos meses. Más allá de todo esto, Musk ya confirmó que su intención era desarrollarlo a través de X, aunque todavía faltan muchos otros detalles importantes por confirmar.

posibles efectos del uso de la inteligencia artificial en los niños

El anuncio de Baby Grok llega después de que la versión originaria llamado Grok fuera duramente cuestionado por generar contenido ofensivo, incluyendo discursos de odio y temas inapropiados. Precisamente por eso, muchas personas especializadas en la tecnología piensan que el lanzamiento de esa versión infantil podría llegar a ser, en parte, una especie de estrategia con la que el magnate sudafricano pretende restaurar la confianza en la inteligencia artificial de su empresa.

Alamy Stock Photo Una niña utilizando un teléfono móvil en la cama antes de dormir

En cuanto a los posibles efectos, positivos y negativos, que podría tener Baby Grok en los niños, cabe destacar que podría convertirse, por ejemplo, en una herramienta útil para estimular la creatividad de los más pequeños, responder preguntas y ayudarles con algunas tareas escolares determinadas.

Sin embargo, en el otro lado de la balanza, las preocupaciones de los expertos están en la posible dependencia emocional que se podría generar hacia las máquinas, la exposición a diferentes opiniones e ideas sesgadas (o incluso erróneas) y la posibilidad real de que pueda frenar su interacción social con otros niños.

PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL

Llegados a este punto, la pregunta es: ¿Puede ser demasiado pronto para que se produzca el lanzamiento de una IA para niños? La respuesta a esta cuestión es complicada, pero lo cierto es que Baby Grok representa una evolución lógica y que podía llegar en cualquier momento. Además, ofrecer funciones de supervisión es un buen punto de partida para regular el modelo.

Sin embargo, su éxito dependerá de muchos factores. Empezando por la eficacia real de esos controles parentales. Además, también sería muy importante que la compañía xAI terminara de desarrollar la herramienta junto a expertos en educación y desarrollo infantil que participen en el proceso para validar su funcionamiento, evitando caer en errores graves que podría tener consecuencias fatales para los niños.