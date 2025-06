Dormir poco y despertarte con energía es posible gracias a ChatGPT: no interrumpirás ninguna fase REM y descansarás mejor que nunca

Seguro que alguna vez has tenido poco tiempo para dormir por diversas circunstancias y te has despertado cansado y sin energía. Suele ser habitual y más todavía con el calor. Sin embargo, la herramienta de OpenAI puede ayudarte a evitarlo en muy poco tiempo. Para conseguirlo, lo más importante es no romper ninguna fase REM durante la noche.

Es tan sencillo como abrir ChatGPT antes de irte a dormir y ponerle un mensaje similar a este: 'Oye, voy a dormirme dentro de 15 minutos y mañana me tengo que despertar como tarde a las 05:00H de la mañana. ¿A qué hora debería despertarme para descansar adecuadamente y no romper ninguna fase REM?' En ese momento, la herramienta hará un cálculo detallado de cuántas fases REM vas a cumplir en ese tiempo y te dirá la hora exacta para no romper ninguna de ellas y despertarte con energía.

QUÉ SON LOS CICLOS DEL SUEÑO

Dormir bien no solo se trata de cerrar los ojos durante siete u ocho horas. De hecho, nuestro cuerpo y cerebro atraviesan distintas etapas mientras dormimos conocidas como los ciclos del sueño. Cada uno dura unos 90 minutos de media, se divide en diferentes fases y se repite varias veces durante la noche.

Alamy Stock Photo Una chica joven duerme tranquila durante la noche

Destacan dos ciclos durante la noche: la fase no REM y la fase REM. La fase no REM se divide en tres etapas. La primera de ellas es el momento en el que empezamos a dormir. Es un sueño muy ligero y fácilmente interrumpible. En la segunda, el cuerpo ya empieza a relajarse más profundamente. La temperatura corporal baja y el ritmo cardíaco se desacelera. Y la tercera y última es el sueño profundo, en la que el cuerpo se recupera, los músculos se relajan por completo y se liberan hormonas importantes.

Por otro lado, la fase REM (Rapid Eye Movement) es la fase en la que soñamos más intensamente, independientemente de que nos acordemos o no al despertarnos. En esta etapa el cerebro está muy activo, aunque el cuerpo permanece inmóvil. Además, es fundamental para procesar nuestras emociones, aprender cosas nuevas y fijar recuerdos.

POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA FASE REM

La fase REM podría decirse que es como un “mantenimiento nocturno” para el cerebro. Durante esta etapa se organizan y memorizan los recuerdos del día a día y se estimulan conexiones cerebrales esenciales para mantenernos mentalmente ágiles.

El problema es que si nos despertamos bruscamente en mitad de esta fase podemos sentirnos desorientados y mucho más cansados (incluso aunque hayamos dormido muchas horas). Y, por si fuera poco, hay más inconvenientes, porque también provoca mal humor.

QUÉ HACER PARA NO INTERRUMPIRLA

Lo ideal es despertarse al final de un ciclo de sueño, no en medio. Como cada ciclo dura unos 90 minutos, puedes planear tu hora de dormir para que al sonar la alarma estés saliendo de una fase REM, y no en medio de ella. Sin embargo, no es tan fácil conseguirlo sin ayuda. Por eso está bien recurrir a ChatGPT para que haga el cálculo por ti.

TE PODRÍA INTERESAR La ciencia lo explica: este es el motivo por el que necesitas dormir la siesta en verano, y no es por razones culturales

Tan solo tendrás que decirle a qué hora tienes pensado irte a dormir y a qué hora quieres despertarte aproximadamente. En ese momento, la herramienta te responderá diciéndote el minuto exacto en el que tienes que poner tu alarma para despertarte, y listo.

En resumen, dormir bien no solo es cuestión de cantidad. De hecho, lo más importante para no despertarte cansado es tener en cuenta la calidad. Entender los diferentes ciclos del sueño, especialmente la fase REM, es clave para despertarnos con la mente clara y el cuerpo lleno de energía.