Descubre que su foto de niño se ha convertido en 'meme' y escribe al que lo viralizó: "Pude volverme loco"

Adrian Smith estaba navegando por Instagram cuando se encontró por casualidad un meme cuyo protagonista tenía una cara muy familiar: se trataba de una foto de él mismo cuando era niño, que se había convertido en viral en las redes sociales muchos años después. El meme catalogaba al joven Adrian como ejemplo de 'Teenage stepdad' (Padrastro adolescente).

Inmediatamente, Smith se puso a buscar al hombre que habría creado el meme y se puso en contacto con él para explicarle que él era el chico que aparecía en la fotografía: "Pude ignorarlo, pude volverme loco o pude aceptarlo y convertirlo en parte de mi historia, y dejarlo como ejemplo del caos aleatorio que sucede con las cosas que ponemos en internet", ha explicado Adrian Smith.

Según ha explicado, el creador del meme 'Padrastro adolescente' se ofreció a eliminarlo, pero Smith decidió que se quedara en la red: "La lección es que lo que subes a la red puede durar para siempre y acabar tomando vida propia, pero también que internet no te define; eso no tienes por qué ser tu". ha asegurado.

Una lección para sus hijos

Smith es padre de hijos pequeños y cree que su experiencia como 'meme' puede servir como lección a sus hijos de la importancia de vigilar lo que subimos a internet.

"Descubre quién eres primero, y si lo que hay ahí encaja con cómo quieres definirte, entonces úsalo para eso, y si no, no lo uses".

La fotografía fue tomada en 1992, cuando Smith era apenas un niño e internet no era de uso cotidiano en la mayoría de hogares estadounidenses. En 2007, decidió compartirla en un blog en el que los usuarios compartían fotos del colegio con un fondo de rayos láser. Allí, alguien la encontró y le dio un nuevo significado como una broma de internet.