Denuncian que el cristal de la cámara trasera de algunos Google Pixel 7 se rompe con un uso regular

MADRID, 2 (Portaltic/EP)

El cristal de las cámaras traseras de algunos dispositivos Google Pixel 7 se está rompiendo sin motivo aparente tras un uso normal del 'smartphone', según han reportado algunos usuarios que han experimentado este fallo en su teléfono móvil.

Los dispositivos Google Pixel 7 se lanzaron el pasado mes de octubre y se han consolidado como el modelo insignia de la marca destacando por su nuevo procesador Tensor G2, una batería duradera y las cámaras, uno de los principales atractivos del teléfono por su calidad de fotografía.

Sin embargo, tan solo unos meses después, los usuarios han comenzado a experimentar estas roturas del vidrio externo de las cámaras sin una causa concreta y utilizando el terminal de forma normal. En este sentido, se trata de un fallo recurrente en los dispositivos y por tanto, parece apuntar a un error de producción de Google.

Los usuarios afectados lo han denunciado través de plataformas como Twitter y Reddit, donde han explicado que su dispositivo no sufrió golpes, ni presión en el cristal de las cámaras, así como tampoco fue utilizado bajo temperaturas extremas o situaciones extrañas.

Por su parte, aunque la compañía desarrolladora no ha hecho declaraciones oficiales al respecto, sí ha reconocido estar al tanto de este fallo frente a los usuarios que lo han reportado, ya que está gestionando estos incidentes a través de un canal de soporte en el que revisa cada caso, tal y como se muestra en las capturas de la conversación entre un usuario afectado y el soporte de Google.

En ese mismo mensaje, la compañía tecnológica indica que "después de que los ingenieros deliberaran sobre este problema" decidieron no incluirlo como parte de la garantía del 'smartphone'. No obstante, en el caso de algunos usuarios Google sí ha atendiendo estos incidentes aceptando reemplazar las unidades siempre que se verifique que el usuario no ha sido el causante de esta rotura.