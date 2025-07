Cómo comprobar si tienes activada la alerta de AEMET en tu móvil: vecinos de Cataluña y Aragón aseguran no haber recibido el aviso

La inestabilidad que lleva registrando en España desde este viernes debido a la entrada de una DANA por el noroeste peninsular ha continuado recorriendo la península este sábado, sobre todo en la mitad norte y el extremo este. Entre las regiones más afectadas destacan Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana, con tormentas y chubascos de intensidad muy fuertes, incluso localmente torrenciales.

SIGUE EL MINUTO A MINUTO DE LA DANA Varias zonas de España, en alerta: sigue el minuto a minuto de la DANA que atraviesa este sábado la península

De hecho, muchos vecinos de distintos territorios de Aragón han amanecido esta mañana con un buen susto debido a la alerta de Protección Civil AEMET, que ha servido para avisar a todos los ciudadanos del riesgo evidente ante la llegada de posibles lluvias intensas. Más tarde sonaría de nuevo la alerta, pero esta vez para los ciudadanos que se encuentran en Cataluña. Sin embargo, como muchos han reportado en redes sociales a lo largo del día, no todos la han recibido.

Algunas personas aseguran que no les ha sonado el aviso y lo cierto es que existe un por qué. Para poder recibir correctamente la alerta de AEMET es necesario personalizar la configuración de tu móvil y activar las notificaciones de este ajuste tan importante (como hemos podido comprobar en los últimos meses).

Qué son las alertas de aemet y por qué son tan importantes

La AEMET emite avisos oficiales en caso de fenómenos meteorológicos adversos, como lluvias torrenciales, viento fuerte, temperaturas extremas o nevadas. Aunque puedes verlos en su web o en medios de comunicación, también pueden llegar directamente a tu móvil como notificaciones de emergencia, gracias al sistema ES-Alert.

Así funciona el sistema ES-Alert de aviso de emergencias

Estas alertas no dependen de una aplicación concreta, sino que utilizan la red de telefonía móvil para enviarse automáticamente a los dispositivos que se encuentren en la zona afectada. No se trata de un SMS, sino de un mensaje que aparece a pantalla completa acompañado de una señal sonora de emergencia.

Tener activadas las alertas de AEMET o del sistema ES-Alert puede ser fundamental para recibir avisos en tiempo real ante situaciones peligrosas, incluso aunque no tengas conexión a internet. Por lo tanto, todos los ciudadanos deberían de tener en cuenta activar este ajuste en sus teléfonos móviles.

CÓMO ACTIVAR LAS ALERTAS DE PROTECCIÓN CIVIL

Estas notificaciones pueden ser clave para estar prevenido ante riesgos importantes, especialmente en verano. Para saber si realmente tienes activada esta función en tu smartphone en Android hay que seguir los siguientes pasos: abrir los ajustes de tu móvil, ir a la sección de "Notificaciones" o "Aplicaciones y notificaciones", buscar abajo del todo "Alertas de emergencia" o "Mensajes de emergencia" y asegurarte de que tienes activadas tres opciones. Las "Alertas de amenazas extremas", "Alertas AMBER" y "Notificaciones de emergencia".

Para hacerlo en iPhone, la ruta es diferente (aunque es muy similar): para empezar, hay que entrar a los "Ajustes". A continuación, deberás acceder al apartado de "Notificaciones". En tercer lugar, deslizar hacia abajo hasta encontrar la sección "Alertas del gobierno". Una vez ahí, tan solo faltará el último paso, activar las opciones de "Alertas de emergencia" y, si aparece también, "Alertas de seguridad pública".

Cuidado, hay que tener en cuenta que estas funciones están disponibles en iOS 15 o superior, por lo que determinados modelos antiguos podrían no tener incorporada esta opción. Además, otro factor a tener en cuenta es el ajuste de la ubicación, ya que algunas personas que no lo tenían activado, también han compartido en redes sociales que no les ha llegado la alerta.