Ciberseguridad: 'Youtubers' como Auron Play y El Rubius resultan afectados por un ataque DDoS contra Andorra Telecom

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Varios 'youtubers' e 'influencers' residentes en Andorra, así como los ciudadanos del principado, han resultado afectados por un ciberataque a la compañía de telefonía Andorra Telecom que se lleva produciendo todo el fin de semana y que ha vuelto a reactivarse la mañana de este lunes.

La red de Andorra Telecom experimenta desde la mañana del lunes un nuevo ataque de denegación de servicio (DDoS, por sus siglas en inglés), como ha notificado la compañía proveedora de Internet a través de Twitter.

A causa del ataque, algunos usuarios están experimentando dificultades para acceder a Internet, lo que incluye también a varios de los 'youtubers' con residencia en Andorra, como Auron Play y El Rubius, entre otros.

?? La xarxa d’internet està patint NOVAMENT un atac de denegació de servei (DDoS). Per aquest motiu, alguns usuaris podeu tenir dificultats per navegar per internet. Ho estem mitigant.

Por el momento Andorra Telecom está trabajando en mitigar este ataque, en el que los cibercriminales envían un alto número de solicitudes a los servidores y logran ralentizar o colapsar un servicio, en este caso la conexión de Internet.

Los problemas de este lunes se producen después de un fin de semana en el que Andorra Telecom ya ha experimentado varios ataques DDoS que han afectado a sus clientes de Internet y 4G el viernes, sábado y domingo durante varias horas en total.

Entre los afectados se encuentran varios 'youtubers' como AuronPlay, Biyín, El Rubius, TheGrefg, TaeSchnee, Aroyitt, 8cho y TinenQa, que estaban compitiendo en un torneo de Minecraft inspirado en El Juego del Calamar. Todos ellos fueron descalificados de la competición por los problemas de conexión.

Andorra Telecom ha reconocido que los múltiples ataques DDoS contra sus redes de este fin de semana han tenido como objetivo afectar a la programación de los 'youtubers' residentes en el principado, aunque también han perjudicado al resto de ciudadanos.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.