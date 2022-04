Ciberseguridad: Roban NFTs de la cuenta de Bored Ape Yacht Club en Instagram por valor de 2,6 millones de euros

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

La cuenta en Instagram de Bored Ape Yacht Club, comunidad de tokens no fungibles (NFT) propiedad de Yuga Labs, ha sido víctima de un ciberataque que se ha saldado con el robo de varios activos valorados en 2,8 millones de dólares (2,6 millones de euros al cambio actual).

Yuga Labs, matriz de Bored Ape Yacht Club, está investigando un ataque de'phishing' que ha dejado al perfil en Instagram de esta colección de NFT sin varias de sus piezas, como ha reconocido este lunes a través de su cuenta oficial de Twitter. En su publicación, se ha recomendado a sus seguidores no acuñar nuevos tokens, ni clicar en ningún enlace y tampoco enlazar su cartera a nada.

El atacante ha utilizado la técnica del 'phishing' para, después de hackear el acceso a la cuenta de Bored Ape Yacht Club en Instagram, publicar un anuncio sobre un falso 'Airdrop', técnica según la cual las empresas envían gratis tokens recién acuñados para potenciar su compromiso con alguna causa.

?There is no mint going on today. It looks like BAYC Instagram was hacked. Do not mint anything, click links, or link your wallet to anything.

Este 'Airdrop' en cuestión prometía el acceso a un próximo proyecto de Bored Ape, para lo cual pedía a los usuarios conectar sus carteras de MetaMask. Una vez hecho, el sitio ha sustraído sus activos digitales, que han sido finalmente transferidos a la cartera del atacante.

This morning, the official BAYC Instagram account was hacked. The hacker posted a fraudulent link to a copycat of the BAYC website with a fake Airdrop, where users were prompted to sign a ‘safeTransferFrom’ transaction. This transferred their assets to the scammer's wallet. ? Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC) April 25, 2022

La cuenta del atacante, que ya ha sido identificada, ha llego a amasar un total de 91 NFT, de los cuales solo algunos eran de Bored Ape, según el medio especializado The Block. Zerion, agregador de DeFi para inversores de criptodivisas, estima que el valor total de los NFT sustraídos es de 2,8 millones de dólares (2,6 millones de euros al cambio actual) basado en el precio mínimo de las respectivas colecciones.

El cofundador de Bored Ape, Garga, ha afirmado en Twitter que la firma estará en contacto con sus usuarios afectados y ha defendido que la cuenta de Instagram "seguía las mejores prácticas" y tenía habilitada la autenticación en dos pasos.

The IG hack resulted in 4 Apes, 6 Mutants, 3 Kennels, and some other assorted valuable NFTs being lost. We will be in contact with the users affected and will post a full post mortem on the attack when we can. For now I would like to stress that 2FA was enabled on the account. https://t.co/bsc3tHt9QG ? Garga.eth (@CryptoGarga) April 25, 2022

Garga también ha aclarado que, pese a las informaciones publicadas en algunos medios, solo han sido robados 10 NFT de su colección. Sin embargo, el valor de cada uno de ellos es de seis cifras. The Verge recuerda que cuatro de los NFT robados han sido vendidos en los últimos meses por una cantidad de Ethereum que, al cambio actual, supone más de un millón de dólares (900.000 euros).

