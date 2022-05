Cs carga contra Sánchez y Bolaños por dejar a los pies de los caballos al CNI

El portavoz de Cs, Edmundo Bal, ha cargado contra Pedro Sánchez y contra Félix Bolaños por dejar "a los pies de los caballos" al CNI y ha exigido la comparecencia del presidente para que explique el espionaje a políticos mientras que cree que el ministro de Presidencia debe asumir responsabilidades.

En este sentido, ha dicho en rueda de prensa en el Congreso que Bolaños no tenía que haberlo hecho público y ha puesto "en tela de juicio" la información que aportó ayer al denunciar que los móviles de Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido espiados: "No me cabe en la cabeza que el CNI no haya tenido conocimiento de esa intrusión durante un año".

Piensa que si el Gobierno durante un año no ha tenido constancia de que los móviles de Sánchez y Robles habían sido 'pinchados' es una negligencia y "un agujero en la seguridad", pero si lo sabía "es todavía peor", ha dicho, porque decidió "contentar a los nacionalismos" a cambio de "humillar a los servicios secretos".

Bolaños, ha insistido Bal, "se ha convertido en el portavoz del Gobierno contra el Centro Nacional de Inteligencia y prácticamente ha abocado a la directora del CNI a la dimisión".

Ciudadanos apoyará la comparecencia del jefe del Ejecutivo para que dé cuenta de este escándalo, como piden el PP y otros grupos independentistas y socios de investidura, pero no respaldarán la comisión de investigación que han solicitado, entre otros, sus socios de coalición y sus socios parlamentarios.

Además de Bolaños, Bal cree que también tienen que asumir responsabilidades por estos hechos la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por pedir dimisiones por un interés partidista y también ve responsables a los socios parlamentarios del Ejecutivo que exigen el cese de Margarita Robles.

Este Gobierno está demostrando "que es capaz de cualquier cosa con tal mantenerse en el poder, incluso de utilizar la seguridad nacional", ha afirmado el portavoz naranja quien ha pedido a Sánchez que aparte de dar explicaciones en la cámara, se disculpe ante los servicios de inteligencia. EFE

alr/bal