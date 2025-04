El canal de YouTube con más de 400 películas y ¡gratis!

YouTube es una de las principales plataformas de videos en Internet que acaba de cumplir 20 años de la publicación de su primer vídeo.

Esta red social que conecta a millones de personas de todo el mundo a través de los vídeos, ofrece, entre otras, grandes posibilidades de entretenimiento a través de los distintos canales existentes.

Con más de 2,5 mil millones de usuarios activos mensuales, Youtube continúa avanzando y ampliando su experiencia de transmisión de contenidos hasta convertirse "en la nueva televisión" y posicionándose en el centro del entretenimiento del hogar, tal y como aseguró el director ejecutivo Neal Mohan.

Ejemplo de ello son los canales creados con distintas temáticas y una amplia oferta de contenidos, con el fin de que cada usuario encuentre lo que busque o necesite en el momento preciso, y disfrute de ese entretenimiento que ofrece Youtube.

Este es el canal de Youtube con más de 400 películas gratis

Como nos 'descubre' Marcos, @mrcemprende en su cuenta de Instagram, con esa fórmula tan utilizada en las redes sociales para llamar nuestra atención: “¿Cuántos años tenías cuando te enteraste...?”; existe un canal en YouTube con más de 400 películas gratis.

Como explica este influencer que nos da consejos de Internet, "si en YouTube buscas NetMovies, puedes encontrar un canal que tiene más de 400 películas completas".

Y, además, "como YouTube permite los subtítulos, puedes verlas incluso en versión original subtitulada".

Asegura Marcos quelas películas que nos encontramos en este canal de Youtube son de gran calidad de sonido e imagen.

20 años del primer vídeo de YouTube

El pasado 23 de abril se cumplieron 20 años de la publicación del primer vídeo de YouTube 'Me at the zoo' ('Yo en el zoo').

Compartido por el cofundador de la plataforma, Jawed Karim, esta prueba marcó el inicio de un nuevo consumo digital que nacía con la gran aspiración de convertirse en “la nueva televisión”.

'Me at the zoo'

Coincidiendo con el #DíaDelLibro del año 2005, se subió el primer vídeo a Youtube, 'Me at the zoo'; fecha que marca el inicio de esta plataforma, aunque el nombre de dominio se registró el 14 de febrero de ese mismo año.

Una pequeña historia de 19 segundos de duración en la que Karim está en el zoo de San Diego, California, con un grupo de elefantes detrás.

El cofundador de YouTube se dirige a los espectadores diciéndoles que "lo genial de estos tipos -refiriéndose a los elefantes- hoy en día es que tienen trompas muy, muy, muy largas y eso es genial. Y eso es prácticamente todo lo que quiero decir".

20 años después este primer vídeo de YouTube tiene más de 335 millones de reproducciones

Google compró YouTube en octubre de 2006 por 1.650 millones de dólares (1.300 millones de euros) y hoy día ha alcanzado un calor de 400 mil millones de dólares.

Además de vídeos, en esta plataforma también podemos escuchar programas de audio o pódcast.

YouTube también ha implementado la inteligencia artifical (IA) para conectar con nuevas audiencias de la mano de funciones como el doblaje automático de vídeos a diferentes idiomas, las recomendaciones de vídeos, los subtítulos o la eliminación de contenido dañino, características que la compañía continuará impulsando próximamente