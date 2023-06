Calviño asevera que con el programa Unico 'Demanda Rural. Conectate35' se "cierra" la brecha digital en España

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha estado este miércoles en la pequeña localidad de Hita (Guadalajara) para asistir a la presentación del Programa UNICO 'Demanda Rural. Conéctate35', un nuevo servicio de banda ancha de alta velocidad y asequible para el 100% del territorio del país al precio de 35 euros al mes, donde ha señalado que este programa permite afirmar con "rotundidad" que se ha "cerrado la brecha digital" en España.

Acompañada, entre otros, del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la ministra ha asegurado que a partir de ahora en el ámbito rural se tendrán "los mismos derechos" que en las ciudades de España, donde los ciudadanos podrán también desarrollar sus proyectos "vitales profesionales" accediendo a la conectividad digital, algo que ha tildado de "clave" para la inclusión social.

La ministra de Asuntos Económicos ha querido también rendir tributo a todos los equipos que lo han hecho posible. "Hoy, aquí, estamos dando un mensaje muy claro a Europa y a la ciudadanía de todo el mundo, que se puede cerrar la brecha digital en el ámbito rural gracias al satélite, y esto es emocionante", ha abundado.

Además, según Nadia Calviño, se trata de un proyecto "emblemático" en el que el Gobierno lleva trabajando desde hace años, que está financiado con los fondos europeos Next Generation y con el que se siente "muy satisfecha" de que en un tiempo "récord" se haya logrado poner a España como el primer país europeo con esta capacidad de conectividad en todo el territorio, incluyendo aquí las zonas remotas y poco pobladas.

Así, la vicepresidenta primera cree, además, que se trata de un modelo de provisión de la conectividad de alta velocidad mediante satélite que, a su juicio, puede servir de "ejemplo" en el resto del mundo y ser también "un primer paso" para desplegar este tipo de servicios en el ámbito de América Latina.

Según la ministra, cuando llegaron al Gobierno tenían claro que la digitalización iba a ser una principales "palancas" de las economías de España pero aún no imaginaban que iban a tener ocasión de poder contar con unos fondos europeos gracias a los cuales se hace realidad "un sueño". "Hoy y aquí, cerramos la brecha digital entre el mundo rural y el mundo urbano, es verdaderamente la realización de un sueño".

En su intervención, la ministra también ha hecho alusión a la puesta en marcha del 5G en infraestructuras activas y ha anunciado que van a lanzar en los próximos días el programa de banda ancha para culminar un proceso en el que ya se han movilizado más de 1.000 millones de euros para cerrar la brecha y que ya sitúa a España en el séptimo puesto.

Calviño ha terminado su intervención con una alusión clara a la importancia de las tecnologías para la inclusión digital avanzando una reunión con los representantes de las patronales bancarias y representantes de las plataformas de mayores para seguir tomando medidas y avanzar en la inclusión de los servicios financieros presenciales en el 100% del territorio.

Un encuentro en el que quiere abordar la atención a las personas mayores y con discapacidad, la prestación de los servicios financieros a los mayores, la inclusión en el ámbito rural de los recursos financieros con cajeros de marca blanca o autobuses, el funcionamiento de las hipotecas y, en último lugar, la remuneración de los depósitos.

"Estamos comprometidos con seguir impulsando la España digital y el mañana se está escribiendo hoy en Hita. Estamos creando las bases para poder mirar al futuro con confianza", ha remarcado.

GARANTIZAR EL ACCESO A INTERNET

El Programa UNICO 'Demanda Rural. Conéctate35' está diseñado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para garantizar el acceso a Internet a 100 Mbps a cualquier habitante, municipio, pyme, autónomo u organización sin ánimo de lucro, siempre que no tengan cobertura de conexión con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión de 50 Mbps en sentido descendente.

Para el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, está claro que toda la revolución digital va a hacer que regiones como esta avancen décadas en lo que a igualación de derechos, gestión de servicios e instalación de empresas.

"No vemos lo rural como algo contrapuesto a lo urbano, y como españoles, tenemos que tener los mismos derechos aquí que en otros puntos España", ha remarcado, insistiendo en que con la digitalización se trata, también, de que alguien no se tenga que marchar de su pueblo porque no tenga los servicios públicos, entendiendo Internet como una herramienta que ayuda a democratizar la sociedad.

García-Page ha avanzado también que, antes de que termine esta legislatura, todos los polígonos estarán conectados, lo que, además, contribuirán no solo a que se instalen más empresas sino a la creación de empleo, así como que en cuatro años todas las citas médicas se darán ya por el móvil. "Todos los tramites con la administración se podrán tramitar sin tener que moverse", ha abundado el presidente.

Además, el jefe del Ejecutivo ha visto en la digitalización un instrumento para la igualdad porque "el acceso a las redes y a Internet no es un servicio sino que hay que empezar a pensar que tiene que estar protegido como derecho", y en este sentido ha apuntado que, por tanto, cree que acabará siendo reclamable ante los tribunales si no llega a todos los sitios.

En todo caso y en esta línea, García-Page se ha mostrado satisfecho pues "estamos en el tren correcto", ha incidido, asegurando que la economía va mucho mejor y defendiendo la gestión de la ministra Calviño por su "perfil fiable" y celebrando que España sea pionera en la extensión de Internet a todos los ciudadanos.

"Nos planteamos ir desde Hita a todos los rincones de España para generar condiciones de igualdad", ha señalado el presidente de Hispasat, Jordi Hereu, defendiendo un proyecto que empieza a rodar y que ya cuenta con algunos usuarios interesados inscritos.

"Vamos a generar condiciones de igualdad para la digitalización universal y este es el gran cometido de este gran proyecto. A partir de la conectividad se abre una conexión digital inmensa", ha subrayado.

Un acto que ha contado también con la presencia del alcalde de Hita, Ignacio Ayudo; el presidente de las Cortes, Pablo Bellido; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, entre otros cargos