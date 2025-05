Si buscas en Google, ten cuidado con los anuncios falsos con los que pretenden hackearte

Publicado el 09 may 2025, 15:59 - Actualizado 09 may 2025, 16:00

La tecnología y la ciberdelincuencia van de la mano, pese a que nos cueste. No hay día en el que no se hable de estafas y fraudes que se realizan al utilizar los dispositivos electrónicos, las distintas herramientas de Internet y, por supuesto, la inteligencia artificial (IA).

Fraudes que están a la orden del día porque hackers no desaprovechan ninguna oportunidad para conseguir el mayor número de víctimas para robarles todo el dinero que puedan.

Una de las últimas estafas que se está dando a conocer es la que están llevando a cabo a través de Google, el buscador de Internet más utilizado a nivel mundial, en el que se realizan más de dos billones de búsquedas al año y líder desde que se fundara en 1998.

Para que no seas la próxima víctima, te contamos en qué consiste este fraude y lño que debes hacer para evitarlo.

así funcionan los falsos anuncios en google

María Aperador, criminóloga experta en ciberseguridad, ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram bajo el perfil @mariaperador explicando el modus operandi de los ciberdelincuentes con los anuncios de Google para estafarnos.

Como cuenta la criminóloga, en esta modalidad de estafa en la que los hackers "aprovechan la publicidad para posicionar anuncios de Google en la primera posición y que le demos clic".

El objetivo de los ciberdelincuentes es que "entremos dentro de la página web", que pensamos que es la original, cuando en realidad son "páginas web fraudulentas que son copia de las originales, de tiendas y marcas que más conocemos", explica Aperador.

¿Qué ocurre si caemos en la trampa y pinchamos en esos primeros resultados que nos aparecen al hacer la búsqueda? Al pinchar en esa página fraudulenta, concreta la criminóloga experta en ciberseguridad "te quitan toda tu información".

recomendaciones

Existe una manera con la que podemos evitar disgustos y, sobre todo, este fraude una vez que hacemos una búsqueda en Google.

María Aperador nos indica en su vídeo de Instagram que "lo único que tenemos que hacer es bajar un poco y entrar en la misma web" prestando especial atención en que "no ponga arriba lo de 'patrocinador'".

No olvides esta recomendación la próxima vez que vayas a hacer una búsqueda en Google y no olvides compartirlo con toda la gente que desees para que están al tanto y no sean unas futuras víctimas.