Apple amplía las reparaciones de autoservicio con una herramienta que diagnostica problemas en los dispositivos

MADRID, 13 (Portaltic/EP)

Apple ha anunciado la ampliación de las reparaciones de autoservicio, marco en el que ha lanzado una nueva herramienta de diagnóstico de errores en el dispositivo, que incluye pruebas para verificar tanto el 'hardware' como el 'software'.

El fabricante estadounidense dispone de un programa que cuenta con cientos de piezas originales de la marca, así como diferentes manuales de reparación de loios dispositivos, a fin de que los usuarios puedan alargar la vida útil de sus terminales.

Por el momento, este servicio, que llegó a España en diciembre del año pasado, cubre las necesidades de usuarios de iPhone 14 y los últimos modelos de MacBook con chip M2, aunque Apple ha ampliado esta capacidad a iPhone 15.

Así lo ha compartido en su página web, donde ha señalado que la reparación de autoservicio ahora está disponible para la última familia de 'smartphones' de la marca, así como de modelos Mac con chip M2, incluidos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, el MacBook Air de 15 pulgadas, el Mac mini, el Mac Pro y el Mac Studio.

Además de ampliar la disponibilidad de del Self Service Repair para nuevos dispositivos y países -entre los que se enceuntran Dinamarca, Holanda y Grecia- la firma también ha anunciado el lanzamiento de una nueva herramienta incluida en el programa.

Se trata de Apple Diagnostics for Self Service Repair, una herramienta con la que los usuarios podrán recibir un diagnóstico del estado de sus dispositivos a fin de comprobar que su rendimiento es óptimo o si alguna de sus piezas debe cambiarse.

Entre las pruebas disponibles se incluyen la verificación de problemas tanto en el 'software' como en el 'hardware', ya sea en sistemas como Face ID, la salida de audio, la cámara o la pantalla del equipo, según ha comprobado The Verge.

Apple ha señalado, finalmente, que este progra,a está destinado a "usuarios con el conocimiento y la experiencia" necesarios para reparar dispositivos de la compañía y que habilitará esta herramienta tanto para los proveedores de servicios como para los reparadores autorizados incritos en el programa de proveedores de reparación independientes.

Apple Diagnostics for Self Service Repair ya está disponible en Estados Unidos y llegará a Europa el próximo año, aunque la compañía de Cupertino no ha dado más detalles de en qué países estará disponible.