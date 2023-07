AMP.- Google insiste en que su IA generativa Génesis "no pretende ni puede sustituir el papel de los periodistas"

Se añaden declaraciones de la compañía acerca de esta nueva herramienta de inteligencia artificial remitidas a Europa Press

MADRID, 21 (Portaltic/EP)

Google ha remarcado que sus nuevas herramientas de Inteligencia Artificial (IA) y, más concretamente la conocida internamente como Génesis "no pretenden, ni pueden, sustituir el papel fundamental de los periodistas a la hora de informar, crear y verificar sus artículos".

La compañía está probando actualmente esta solución, que es capaz de recopilar información, así como detalles de eventos actuales, y servir como una especie de asistente personal para periodistas y redactores, según ha adelantado The New York Times.

En concreto, Google ha desarrollado una herramienta con la que espera ofrecer una tecnología responsable enfocada a alejar la industria editorial "de las trampas" de la inteligencia artificial generativa. Por el momento, esta herramienta se habría exhibido ante directivos de The New york Times, The Washington post y New Corp, propietaria de The Wall Street Journal.

Desde Google han indicado que "en cooperación con los editores de noticias, especialmente los más pequeños" se encuentra "en las primeras fases de exploración de ideas para proporcionar herramientas de IA que ayuden a los periodistas en su trabajo", según declaraciones remitidas a Europa Press.

La compañía ha explicado que "estas herramientas podrían ayudar a los periodistas con opciones de titulares o diferentes estilos de redacción" y que su objetivo es el de "ofrecer a los profesionales del periodismo la posibilidad de utilizar estas tecnologías emergentes para que mejoren su trabajo y su productividad".

Con ello, Google ha comparado esta ayuda que ofrece la IA generativa Génesis con la que ya está implementada con las herramientas de asistencia en algunos de sus servicios, como Gmail y Google Docs.

Por último, ha insistido en que "estas soluciones no pretenden ni pueden sustituir el papel fundamental de los periodistas a la hora de informar, crear y verificar sus artículos".