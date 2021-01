Adobe Flash Player se acabó: el popular programa dice adiós tras 24 años

Adobe Flash Player comenzó a morir el pasado 31 de diciembre, después de 24 años de existencia del programa creado por Macromedia y distribuido por Adobe. El último día del año 2020 fue también el último en el que el Flash recibió soporte técnico por parte de sus creadores.

A partir de ahora, el programa no se podrá actualizar y, en apenas una semana, el próximo 12 de enero, ya no se podrá ejecutar el contenido multimedia. Microsoft ya ha tomado acciones al respecto y Flash ya no será compatible con Microsoft Edge.

Adobe Flash Player, fundamental en el internet del siglo XXI

La historia de internet está íntimamente ligada al Adobe Flash Player, un programa que se convirtió en la piedra angular de muchas páginas web de comienzos de este siglo, por su capacidad para mostrar animaciones en las web. De esta manera, Flash Player sirvió para crear un internet más dinámico, alejado del estatismo de las web de los 90, y convirtiendo los vídeos y los audios en parte fundamental de la red, hasta entonces centrada en el texto y las imágenes fijas.

En ese escenario de cambio, Adobe Flash Player se impuso a sus competidores, gracias, fundamentalmente, a su gran capacidad de compresión de archivos y también a su facilidad de uso. En una época en la que la velocidad de internet era muchísima más lenta de la que estamos acostumbrados hoy, Flash Player permitía comprimir gran cantidad de información, por lo que permitía que las web se cargaran a una velocidad aceptable para los usuarios.

Además, su sencillez permitía que cualquiera, sin necesidad de conocimientos profundos de programación, pudiera aprovechar las cualidades de Adobe Flash Player con facilidad.

Decadencia y lenta muerte de Flash Player

Pero la vida siempre es corta, especialmente en internet, y tan rápido como llegó a la cima, Flash empezó a decaer. Uno de sus mayores ejecutores fue la figura clave de Apple, Steve Jobs, que llegó a publicar una carta abierta en la que desnudaba ante el mundo las vulnerabilidades del programa. Jobs criticaba que el software del programa estuviera cerrado a terceros y defendía las ventajas de Apple frente al programa de Adobe, al que acusaba de problemas de seguridad y de poca usabilidad en los dispositivos móviles.

Aunque la carta fue duramente rechazada por la compañía, lo cierto que es que poco tiempo después Adobe lanzó una actualización del programa que mejoraba las gráficas de vídeo, tanto en Windows como en Mac.

En 2015, fue el popular navegador Mozilla Firefox el que hizo públicas las vulnerabilidades del programa y aseguraba que era un nicho de delincuentes informáticos. Por esta razón, Firefox decidió desactivar las versiones Flash de su navegador. Esta decisión precipitó la caída definitiva del mítico Adobe Flash Player que, finalmente, dijo adiós para siempre el pasado 31 de diciembre.

