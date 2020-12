Los 6 trucos infalibles de WhatsApp para sacarle provecho al máximo

España es el noveno país del mundo con más usuarios en la aplicación de mensajería WhatsApp: 30,5 millones en 2019. Nos permite comunicarnos con personas de cualquier parte del mundo. Y ofrece infinidad de posibilidades que no solo se limitan a los mensajes de texto. Por ejemplo, videollamadas, estados, mandar fotografías, etc. Estos so los 6 trucos infalibles que te permitirán sacarle el máximo partido a la aplicación desde cualquier dispositivo.

1. Así puedes leer un mensaje o escuchar un audio sin que se sepa

Para evitar que la persona con la que estás chateando sepa que has visto su mensaje puedes mantener pulsada la notificación del mensaje hasta que se active una vista previa. No es necesario ni entrar en la aplicación.

Otra forma es desactivar la opción del doble tilde azul que aparece cuando el mensaje se ha leído. Para hacerlo, debes dirigirte al menú de Ajustes, acceder a 'Cuenta', entrar en 'Privacidad' y luego en 'Confirmación de lectura'. Eso sí, si quitas esta opción, tú tampoco podrás ver cuando el otro ha leído tu mensaje.

En el caso de los audios, es un poco más complicado que el emisor no sepa que lo has escuchado, aunque tengas desactivado el tilde azul. Sin embargo, no es imposible. Una posible solución es que crees un grupo. Cuando lo tengas, elimina el resto de usuarios. De esta manera, tú serás el único participante. Puedes mandarte a ese grupo los audios que quieras escuchar, sin necesidad de escucharlos desde el chat original.

2. Es posible cerrar sesión a distancia

¿Quién no utiliza el WhatsApp Web por motivos de trabajo? Si tú eres una de esas personas, seguro que alguna vez te has dejado la sesión abierta en el ordenador. Y siempre te queda la duda de que alguien pueda leer tus conversaciones. No pasa nada, porque aunque estés fuera del lugar donde está el ordenador, puedes cerrar sesión desde el móvil. Además, es muy sencillo. Accede a 'Configuración', entra en 'WhatsApp Web/Escritorio', y pulsa 'Cerrar todas las sesiones'.

3. Más discreción en el uso de la App desde el ordenador: activa el modo oscuro

Si no quieres que la gente se entere de que estás usando WhatsApp en el ordenador, puedes activar el modo oscuro que, como su nombre indica, oscurecerá la pantalla. Son tres pasos: selecciona en la web los tres puntos verticales situados en el margen superior. Así accedes al menú 'Ajustes' desde el ordenador. Activa 'Configuración/Tema', lo que dará paso a tres opciones: 'Claro' 'oscuro' y 'predeterminado por el sistema'.

4. Fija un chat o archivarlo

Para que un chat quede siempre arriba de todo, es decir, para fijarlo, debes dirigirte a la conversación. Al pulsar, aparecerá la opción 'Fijar chat'. Rápido, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo archivar un chat, una opción que encuentras en el mismo apartado. Es una opción útil si te interesa guardar la conversación y tenerla localizada.

5. ¡No te olvides de una conversación! Márcala como no leído

Para hacerlo, debes volver al menú de tres puntos. Debajo de la opción 'Fijar chat', encontrarás el modo 'Marcar como no leído'. Así, el chat aparecerá como si no lo hubiese abierto, y no te olvidarás de responderlo.

6. Videollamadas

Muchas personas han pasado el confinamiento lejos de sus casas y sus familias. Así que las videollamadas se convirtieron en una vía importante para poder mantener contacto con sus seres queridos durante el aislamiento. Y WhatsApp ofrece esa opción. Hasta 50 personas se pueden conectar mediante las Messenger Rooms de Facebook.

Si estás utilizando la App desde el teléfono móvil, puedes empezar una videollamada pulsando el icono de una cámara de vídeo que aparece en la esquina superior derecha de la conversación.