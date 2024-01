Acer lleva a CES 2024 nuevos portátiles de las series Vero, SpatialLabs, Swift y Aspire Go

MADRID, 8 (Portaltic/EP)

Acer ha presentado en el marco de CES 2024 de Las Vegas (Estados Unidos) nuevos equipos de las series Vero y SpatialLabs, los primeros orndeadores portátiles Aspire Go y la actualización de la gama Swift.

Aspire Vero 16 (AV16-51P) es la última incorporación a la gama de productos ecológicos Vero, con el que la firma tecnológica se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono. Este modelo presenta un chasis sin compuestos orgánicos volátiles, pintura o aditivos, y está hecho con un 60 por ciento de material plástico reciclado postconsumo, lo que significa menos emisiones de CO2 durante su proceso de producción.

Las características ecológicas del Aspire Vero 16 se completan con un 'touchpad' OceanGlass, hecho con plástico destinado al océano, se envía en un embalaje cien por cien reciclado reciclado y viene con el registro EPEAT Gold, como ha informado Acer en el marco de su presentación en CES 024.

Este ordenador portátil se enmarca en la plataforma Intel Evo y está equipado con los nuevos procesadores Intel Core Ultra 7 con Intel AI Boost y compatibilidad con WiFi 7. Incluye una batería de larga duración de hasta 10,5 horas en una sola carga, 16 GB de memoria LPDDR5 y hasta 2TB de almacenamiento actualizable de SSD PCIe Gen 4 dual.

Aspire Vero 16 viene con una pantalla WQXGA de 16 pulgadas, con una relación de aspecto de 16:10 y biseles delgados, con soporte para cubrir el 100% del espacio de color sRGB y está disponible con una opción de pantalla táctil WUXGA.

El portátil incluye una webcam de QHD 1440p, compatibilidad con WiFi 7 y una selección de características de conectividad como Bluetooth LE Audio, dos puertos USB Tipo-C (Thunderbolt 4 y USB 4) y un puerto HDMI 2.1. Estará disponible en marzo, desde 1.199 euros.

PORTÁTILES ASPIRE GO

La compañía también ha anunciado los primeros portátiles Aspire Go, con múltiples opciones de procesadores y pantallas, accesibles para para todo tipo de usuarios: los modelos Aspire Go 15 (AG15-31P), Aspire Go 14 con procesador Intel (AG14-31P) y Acer Aspire Go 14 con procesador AMD (AG14-21P).

Los nuevos Aspire Go incluyen procesadores Intel Core i3 N-Series, con la posibilidad de optar por los procesador AMD Ryzen 7000 Series en el modelo Aspire Go 14. Los tres equipos cuentan con una batería de hasta diez horas de duración, hasta 16 GB de RAM LPDDR5 y hasta 1TB de almacenamiento SSD M.2 PCIe Gen3.

Las pantallas de estos tres portátiles tiene un diseño de pantalla de bisel estrecho y relaciones de aspecto de hasta 16:10. Aspire Go 15 ofrece una resolución FHD mientras que en los equipos Aspire Go 14 es WUXGA.

Los dispositivos también integran Copilot de Windows, tecnologías para mejorar la voz y la imagen en las videollamadas, soporte para la conectividad WiFi 6 y protección ocular Acer BlueLightShield.

Acer Aspire Go 15 (AG15-31P) estará disponible en febrero, desde 529 euros. Por su parte, los modelos Acer Aspire Go 14 con procesador Intel y Acer Aspire Go 14 con procesador AMD, llegarán en marzo, con un precio de 549 euros y 649 euros, respectivamente.

PORTÁTIL SPATIALLABS

La gama de dispositivos 3D estereoscópicos SpatialLabs de Acer crece con el nuevo portátil Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition (A3D15-71GM), que incluye un conjunto de aplicaciones SpatialLabs impulsadas por inteligencia artificial para la visualización y creación en 3D, sin necesidad de gafas 3D dedicadas.

Acer Aspire 3D 15 está equipado con un procesador de hasta un Intel Core i7 13620H y hasta una GPU Nvidia GeForce RTX 4050, junto con hasta 32GB de memoria DDR5 ampliables y hasta 2TB de almacenamiento, y opciones de conectividad que incluyen un puerto HDMI 2.1, un puerto USB Type-C Thunderbolt 4 y compatibilidad con WiFi 6.

El portátil utiliza un panel IPS de 15,6 pulgadas con resolución UHD y soporte del 100% del espacio de color Adobe RGB, y se puede alternar entre los modos de visualización 2D y 3D. La tecnología TwinAir de Acer y el sistema de gestión térmica, que cuenta con tres tubos de cobre, ayudan a disipar el calor del dispositivo.

PORTÁTILES SWIFT

Acer ha presentado tres nuevos portátiles de la serie Swift con procesadores Intel Core Ultra, que incorporan la primera unidad de procesamiento neural (NPU) de Intel y capacidades integradas de aceleración por IA.

Los nuevos Acer Swift Go 16 (SFG16-72) y Swift Go 14 (SFG14-73) están equipados con los nuevos procesadores Intel Core Ultra y GPU Intel Arc, y ofrecen una duración de batería de hasta 10 y 12,5 horas, respectivamente. Admiten hasta 32 GB de memoria LPDDR5X y hasta un SSD PCIe Gen 4 de 2 TB actualizable con ranuras dobles.

Ambos ordenadores presentan una cámara web QHD de 1440p con funciones potenciadas por inteligencia artificial para ofrecer mejor calidad de imagen y de voz durante las videollamadas, y soporte para la conectividad Intel WiFi 7. También incluyen puertos USB-C duales con Thunderbolt 4, un puerto USB-A con carga offline, HDMI 2.1 y un lector de tarjetas microSD.

Ambos portátiles incorporan el chasis de aluminio fino y ligero de la línea Swift, que puede abrirse hasta 180 grados. Swift Go 14 ofrece la opción de un 'touchpad' con iluminación multicontrol en determinados modelos que permite comandos multimedia directos, y un touchpad OceanGlass. Ambos paneles táctiles cuentan con un espacio de desplazamiento un 44% mayor para facilitar el encendido inmediato y su control sin ratón.

Los nuevos dispositivos Swift Go cuentan con pantallas OLED con un brillo máximo de 500 nits, una gama de colores DCI-P3 del 100% y certificación DisplayHDR True Black 500. Swift Go 16 llega con una pantalla de 16 pulgadas y resolución 3,2K con una frecuencia de refresco de 120Hz, mientras que Swift Go 14 presenta una pantalla 2,8K de 14 pulgadas y una frecuencia de refresco de 90Hz. Ambos modelos incluyen la certificación de pantalla TÜV Rheinland Eyesafe para ayudar a reducir los efectos de la fatiga ocular.

Por su parte, el nuevo Acer Swift X 14 (SFX14-72G) funciona con los últimos procesadores Intel Core Ultra, GPU Nvidia GeForce RTX Serie 40 para portátiles y un nuevo panel OLED de 2,8K verificado por Calman.

Este portátil de gama alta permite flujos de trabajo más rápidos y mejorados con IA para transmisiones en directo, edición de vídeo y renderizado 3D de mayor calidad. También mejora la calidad de las videollamadas con distintas tecnologías y la cámara web Full HD.

E incluye doble puerto USB-C, un puerto HDMI 2.1 y un lector de tarjetas MicroSD, así como soporte para WiFi 6E y Bluetooth LE Audio. Está equipado con hasta 32GB de memoria LPDDR5X y hasta 1 TB de SSD PCIe Gen 4.

Todos los portátiles Acer Swift Go estarán disponibles a partir de febrero: Acer Swift Go 16 desde 1.149 euros, Acer Swift Go 14 desde 1.099 euros y Acer Swift X 14 desde 1.799 euros.