Aceptar cuerpos no normativos permite avanzar en igualdad, según la psicóloga María Calado

Rebeca Palacios

La aceptación social de los cuerpos no normativos de las mujeres y abandonar un enfoque pesocentrista desde el ámbito de la salud son dos factores clave para avanzar en igualdad, según ha dicho a EFE la psicóloga e investigadora María Calado.

Esta doctora en psicopedagogía y profesora de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) aboga por aplicar "el enfoque de género" en la concepción del aspecto físico, porque sostiene que las mujeres han recibido siempre "más presión" estética a lo largo de la historia.

Asociar estar delgado a tener éxito en la vida puede llegar a ser "insano", si el objetivo es una excesiva delgadez, ha alertado Calado.

En la actualidad, muchas adolescentes toman como ideal a imitar la imagen "irreal" de algunas chicas en las redes sociales, donde se publican fotografías muy editadas, justo en la edad de comienzo de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

Por ello, ha propuesto trabajar más la autoestima con las niñas y jóvenes, con el fin de que aprendan que, "para sentirse realizadas como personas, no hay que poner el foco en el cuerpo, ni en el aspecto físico, sino en los logros y valores de cada una".

Esta psicóloga ha subrayado que, "para evitar la cosificación" de las mujeres, se debe trabajar en el desarrollo del pensamiento crítico.

En un estudio publicado el año pasado por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, Calado alertó sobre el impacto de los roles de género en el desarrollo de TCA en mujeres jóvenes.

En esta investigación, en la que participaron más de 660 mujeres de entre 18 y 30 años que padecen o han padecido TCA, apostó por trabajar en talleres la disonancia cognitiva, es decir, si las participantes exigirían a una amiga o hermana los mismos criterios sobre su peso o aspecto físico que se imponen a sí mismas.

Diversidad corporal en la calle

Para desmontar estas creencias sobre cuerpos normativos, ha explicado que ella recomienda "fijarse en todos los tipos de mujer que se ven por la calle", donde hay coexiste toda la diversidad corporal.

"Cuando nos ponemos a pensar en nuestras vecinas, compañeras de clase o de trabajo, vemos que son mujeres diversas, con sus formas y cuerpos diferentes, por lo que eso debería reflejarse también en la representación de las mujeres, tanto en los medios de comunicación, como en las redes sociales", ha recalcado.

Desde el ámbito de la nutrición, ha defendido adoptar un enfoque "no pesocentrista" y centrarse en la salud, no en el peso.

En su investigación, constató que todas las mujeres que habían sufrido desórdenes alimentarios a lo largo su vida los iniciaron a partir de una dieta "recetada desde una consulta sanitaria".

"Esto no es salud", ha subrayado, "porque a una adolescente que está sana y que, biológicamente, tiene un cuerpo no normativo, no se le puede imponer una dieta por prescripción médica".

Ha recordado que, en el comienzo de sus investigaciones, no era consciente de que tenía una visión pesocentrista, al considerar la obesidad una enfermedad, pero cambió de opinión gracias al trabajo de las activistas que pusieron de relieve "todas las violencias y situaciones de acoso" que viven en su día a día sin estar enfermas.

"El activismo gordo y las feministas tenemos mucho que decir para que realmente se empiecen a implementar cambios profundos en la sociedad con respecto a este tema", ha recalcado.