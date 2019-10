Estos serán los teléfonos en los que dejará de funcionar WhatsApp de forma inminente

WhatsApp, la famosa y exitosa aplicación de mensajería, va a dejar de ofrecer sus servicios en varios modelos de teléfonos móviles a partir de 2020. Será con su nueva actualización cuando diferentes tipos de sistemas operativos como Android y iOS (los mayoritarios).

El anuncio realizado por WhatsApp engobla a los sistemas operativos iOS 8 y la versión 2.3.7 de Android. En el caso de los móviles de Cupertino, este requisito supone que los iPhone 4 se quedarán sin la disponibilidad de la aplicación, ya que no podrán ser actualizados a iOS 9, el sistema operativo mínimo para utilizar la aplicación de mensajería.

No support for iOS 8!

You can still use WhatsApp on iOS 8, but if you reinstall the app, you will no longer able to verify your account.

The iOS 8 compatibility will be fully removed in February 1, 2020.

Windows Phone is confirmed to be deprecated after December 31, 2019. pic.twitter.com/JGRoSBAmMm