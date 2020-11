El PSOE responde a Casado que "no se puede cuestionar" la aplicación de la 'Ley Celaá'

El PSOE ha respondido al presidente del PP, Pablo Casado, que "no se puede cuestionar" la aplicación de la nueva ley educativa, la LOMLOE o también denominada 'Ley Celaá' "en ninguna comunidad autónoma", como pretende hacer el PP, porque se trata de una ley orgánica.

La diputada socialista y portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Luz Martínez Seijo, ha reprochado a Pablo Casado su "deriva" e "irresponsabilidad absoluta" por anunciar que llevará la Ley al Tribunal Constitucional (TC) y por decir que garantizará en las comunidades autónomas donde gobierna (Andalucía, Murcia, Galicia, Madrid y Castilla y León), que no se aplique la norma.

"Las leyes orgánicas como la ley de educación aprobada por mayoría absoluta, no se puede cuestionar su aplicación en ninguna comunidad autónoma", ha advertido la diputada en declaraciones a los medios este domingo difundidas por el PSOE.

En este sentido, Martínez Seijo ha exigido a Casado que "cumpla con el Estado de Derecho" en las comunidades donde gobierna su partido, y que "trabaje verdaderamente por la educación en este país". A su juicio, los argumentos que está esgrimiendo el líder de los 'populares' contra la 'Ley Celaá' están generando "incertidumbre" a las familias, por lo que le ha apelado a que vuelva a la "moderación" y a que deje "los posicionamientos ultras" propias de la ultraderecha. "Con la educación no se puede jugar", ha avisado.

La diputada señala que "es mentira" lo que está diciendo el PP de "forma irresponsable" sobre que se vayan a cerrar los centros de educación especial. "No podemos consentir que estén jugando con la vulnerabilidad de las familias", lamenta Martínez Seijo, que defiende que la LOMLOE "garantiza el derecho a la educación inclusiva", pero al mismo tiempo garantiza el derecho de aquellos padres que opten por llevar a sus hijo a un centro de estas características.

Además, asegura que "no es cierto" tampoco que la LOMLOE vaya a acabar con la educación concertada, pues "la libertad de enseñanza aparece recogida en el art. 27 de la Constitución". "Es incuestionable, no se puede seguir mintiendo a las familias diciendo que esta ley va a limitar los derechos de elección de centro", reprocha la diputada, que no obstante, reconoce que sí "acaba con ciertos privilegios" que permitían que los centros eligiesen a los alumnos y no al revés. "No es cierto ese concepto que introduce la derecha de que no hay libertad en el sistema educativo", añade.

Otra polémica que ha suscitado la nueva norma de Educación es la eliminación del carácter vehicular del castellano (y de las lenguas cooficiales) en la enseñanza. "La LOMLOE garantiza el castellano en todas las aulas", ha defendido la socialista, que destaca que el castellano es garantizado "triplemente", pues dice que la ley no solo garantiza que los alumnos tengan competencias lingüísticas, sino que "por primera vez se toman medidas compensatorias en caso de que una de ellas presente carencias".

"Hemos aprobado la LOMLOE, una nueva ley que da un salto enorme hacia un sistema equitativo a lo largo de la educación española", ha puesto de relieve la diputada.