Cinco años sin Bimba Bosé: del 'secuestro' que marcó su infancia a su relación con David Delfín

"Que sepáis que hoy NO es un día de tristeza, porque a mi madre es lo que menos le gustaba, la tristeza. Hoy es un día para estar contentos por todos esos momentos que hemos vivido y disfrutado con ella". Aquel lunes 23 de enero de 2017, Dora, la hija mayor de Bimba tenía tan solo 13 años, y pese al dolor de perder a su madre, contaba a sus seguidores en las redes lo importante que había sido para ella la figura materna.

A Bimba -en realidad su nombre era Eleonora Salvatore González-, le habían detectado un cáncer de mama en 2014, un tumor en el pecho izquierdo que le obligó a pasar por el quirófano y a sufrir una mastectomía. No se quiso reconstruir la mama, incluso se dejó fotografiar con el pelo rapado y la cicatriz -que cada día le recordaba su lucha- para la revista Vein. Una foto que le había hecho con una enorme sensibilidad su cuñado y gran amigo Gorka Postigo y que ella misma titulaba como Bimba a secas.

Bimba con la cabeza rapada en pleno tratamiento tras sufrir la mastectomía para la revista VEIN





Cuando apareció en público con esta nueva imagen, nadie intuyó lo que había pasado porque todos estábamos acostumbrados a sus cambios continuos de look, pero la noticia comenzó a extenderse y Bimba hizo público un comunicado: "Tras recibir varias llamadas estos días por parte de algunos medios interesándose por mi estado de salud, me gustaría mandar este comunicado para agradeceros el interés y confirmar que hace pocos meses me detectaron un cáncer de mama en estadio inicial y el pasado abril me practicaron una mastectomía en el seno izquierdo. La operación fue todo un éxito y ahora estoy recibiendo quimioterapia como tratamiento complementario. Afortunadamente me encuentro muy bien y cumpliendo con todos mis compromisos profesionales, como siempre".

Su salud fue noticia a partir de ese momento. En julio de 2016, concedía una exclusiva a la revista Hola en la que se mostraba optimista por encima de todo. "Estoy convencida de que me voy a curar. Porque quiero vivir". Seguía luchando contra el cáncer dos años después de la intervención (tenía metástasis en el cerebro, el hígado y los huesos) ; junto a su pareja, el modelo Charlie Centa y sus hijas, Dora y June, se había trasladado a vivir a Sotogrande para estar tranquila; una vez superado el peor de los tragos: "cuando me diagnosticaron no pensaba más que en mis hijas y en cómo se lo iba a decir", tuvo muy claro que debía compartir todo por lo que estaba pasando, "es una necesidad, por mí y porque siendo un personaje público puedes ayudar a otras personas en tu misma situación".

Pero no pudo ser. "Fly baby fly", así se despedía de ella Diego Postigo, padre de sus hijas y su pareja durante muchos años.





Cada 23 de enero, sus hijas, su familia y sus amigos recuerdan a Bimba con mensajes y entrañables fotografías en las redes sociales. Hace un año, Dora, la mayor de sus hijas dejaba sobre una imagen en la que acariciaba el rostro de su madre un "Te quiero, mama".

"Te quiero, mamá", el mensaje de Dora Postigo a su madre en el cuarto aniversario de su muerte. Fuente Internet





Y de repente fue madre de Dora y June

Bimba fue madre primípara con 29 años. En 2004 nacía Dora su primera hija fruto de su relación con el realizador y músico Diego Postigo. Siete años después, en 2011, tendría a June.

Entre ambos embarazos, Bimba siguió con su carrera profesional de modelo, la música, el diseño e incluso se atrevió con la escritura y publicó: "Y de repente soy madre", un libro en el que describía a lo largo de sus 256 páginas, como se convertió en madre la que había sido una conflictiva adolescencia, que llegó ser okupa en casa de su abuela -Lucía Bosé-, a la que enseñó a teñirse el pelo de azul, sin pasar por alto su llegada a las pasarelas y de ahí a las portadas de las revistas de moda.





Y claro, hablaba de la maternidad, de por qué quiso dar a luz en casa, sus miedos, los errores, la lactancia, los temibles cólicos y la aventura de introducir los purés. En resumen, su experiencia con una realidad que vivimos las mujeres cuando nos tenemos que enfrentar a la conciliación, a compaginar maternidad y vida laboral.





Diego Postigo, Charlie Cenda y David Delfín

Los tres han sido muy importantes en la vida de Bimba. Con Diego llegó a darse el "sí, quiero" en 2006, en una ceremonia tradicional y por la Iglesia en la finca de su madre, Lucía Dominguín, en Badajoz. No solo se casaron ellos, bautizarón a su primera hija que había nacido dos años antes. El padrino fue su padre, Alessandro Salvatore, que vino desde Puerto Rico donde residía.

"Yo era de las que decía que no me casaría nunca. Hasta que sentí que necesitaba consolidar definitivamente esta relación. Ahora me parece que el matrimonio da mucha más madurez. Estoy orgullosa y encantada de haber tomado esa decisión. Fue precioso y emocionante. Lloré como una Magdalena", confesaría en alguna entrevista posterior al enlace.





Sin embargo, el matrimonio fracasó y se separaron en 2013. Ese mismo año, Bimba conoce al modelo Charlie Centa que se convertería en su principal apoyo hasta el final de su vida, "mi ángel" decía de él, la modelo, cantante y actriz. Charlie, que lleva tatuada en el brazo la silueta de Bimba, formó con ella una pareja de DJs de notable éxito.

Con David Delfín compartía la pasión por la vida y, por desgracia, también estuvieron unidos a la hora de la muerte. El modisto -que fallecía cinco meses después de su gran amiga-, se sobrepuso a su frágil y delicado estado de salud por culpa de varios tumores cerebrales, y fue a despedirla al tanatorio en silla de ruedas. Para el diseñador, Bimba fue su inspiración y su musa y, también, su gran defensora tras la polémica colección en la Pasarela Cibeles, allá por el 2002, que suponía el debut de David Delfín en Madrid, y que puso a desfilar a las modelos con la cabeza tapada con sogas atadas al cuello (algunas casi llegaron a caerse sobre el público).





Alessandro y Lucía, unos padres conflictivos

Bimba, (Eleonora, aunque para ella este nombre solo era el que figuraba en su carnet de identidad), y su hermano Olfo Bosé (Rodolfo), son los hijos del primer matrimonio de Lucía , la hija mayor de Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé, y el ingeniero italiano Alessandro Salvatore.

La pareja se conoció en Londres y se casaron a los pocos meses. Mientras duró el amor, bien, pero cuando decidieron separarse, Alessandro se llevó a sus hijos, "los secuestró" asegura Lucía Dominguín con el fin de "hacerle daño". Pese a luchar por su custodia, la justicia italiana le dio la tutela al padre. Este acontecimiento en su adolescencia marcó a la modelo que siempre tuvo cariño especial por su padre que falleció en 2008 en Puerto Rico donde había formado con los años una nueva familia.



Lucía Dominguín, también se casó años después con el actor Carlos Tristancho con el que ha tenido dos hijos más.

The Cabriolets y los duos con su tío Miguel

Su metro con 77 centímetros de estatura, sus medidas casi perfectas, y su genuina belleza la hizo desfilar en las grandes pasarelas de todo el mundo, fue imagen exclusiva de firmas como Gucci y portada de las principales revistas de moda como el Vogue en sus edicciones francesa e italiana o de Harper's Bazaar.

Al margen de la moda, la música fue otra de sus grandes pasiones. En 2008 debutaba como cantante de The Cabriolets grupo de soul pop que formó junto al que fue su marido, Diego Postigo (bajo), y David Unisón que se encargaba de la guitarra.





Junto a su tío Miguel (Miguel Bose) triunfó en la gala de los Grammy Latino de 2007 con su versión a duo de 'Como un Lobo' del álbum Papito.

Y fue viral el vídeo en el que junto a su hija Dora cantaba 'No puedo vivir sin ti' para su amigo David Delfín.

La última aparición pública de Bimba, que también hizo sus pinitos en el cine como el cameo en 'Julieta' de Pedro Almodóvar o en series como 'La que se avecina', fue en octubre de 2016 en una campaña contra el cáncer de mama.