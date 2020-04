¿Por qué un susto puede quitar el hipo?

El hipo. El dichoso hipo. Muchos de vosotros seguro que lo sufrís. Pero en el fondo es un completo desconocido. El hipo no es más que las contracciones involuntarias del diafragma, el músculo que separa el pecho del abdomen y que tiene un papel importante en la respiración. A cada contracción le sigue un cierre repentino de las cuerdas vocales, lo cual produce el característico sonido de hipo.

Esto ocurre cuando de forma casual sufrimos una irritación del diafragma. Una irritación que desencadena una serie de efectos inmediatos que desembocan el típico sonido final: “hip”. Antes de que ocurra esto, el diafragma desciende de forma brusca, lo que facilita la entrada de una gran cantidad de aire a través de la garganta, choca contra la laringe, las cuerdas vocales se cierran súbitamente, y nace el hipo.

LOS SUPUESTOS REMEDIOS

Entre los muchos remedios para hacer desaparecer el hipo está el dar un susto. Una de las soluciones más populares, pero que carece de base científica alguna. Por ello, no nos cansamos de advertir que, pese a ser uno de los remedios más popularizados, no está científicamente comprobado.

Aunque, utilizando los conocimiento sobre cómo se produce el hipo, podría inducirnos a pensar que la contracción repentina del diafragma que se produce al ser asustados, influiría a detener el hipo. En este caso, hablamos de una contracción que afecta al nervio vago, causante del hipo, generando un estimulo diferenciado que haga que, al centrarse en otra señal, acabe por hacer desaparecer el hipo.

Muchos de vosotros también habréis oído hablar de otros conocidos remedios como el beber un vaso de agua sin respirar o, incluso, aguantar la propia respiración de manera que esa entrada de aire se obstaculice durante unos segundos. Como hemos comentado con anterioridad, no hay base científica que haya probado la eficacia de estos remedios, pero la verdad es que algunos de ellos son realmente eficaces y todos los realizamos. Aún así, no debemos alarmarnos y hemos de asumir el hipo como una de las muchas respuestas que tiene nuestro organismo. Aceptándola y no combatiéndola.